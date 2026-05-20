«Οικογενειακή μαφία» στα Βορίζια: Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες

Η εγκληματική οργάνωση είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε αγρότες, χρησιμοποιώντας εκβιασμούς και βία

Μίλτος Τσεκούρας

«Οικογενειακή μαφία» στα Βορίζια: Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες

Αστυνομικό μπλόκο στο πλαίσιο των μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης)

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οικογενειακή οργάνωση στα Βορίζια κατηγορείται για εκβιασμούς, καταπατήσεις και καταστροφές περιουσιών σε αγρότες της περιοχής του Αμαρίου.
  • Η οργάνωση φέρεται να δήλωνε ξένα χωράφια και στάβλους ως δικά της για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
  • Ο φερόμενος αρχηγός και άλλα μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σε ανακρίτρια.
  • Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε βίαιες ενέργειες, όπως καταστροφή περιουσιών και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις συνολικού ύψους πάνω από 190.000 ευρώ.
Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις και καταστροφές περιουσιών εξετάζουν οι αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς η οικογενειακή «μαφία» που δρούσε στα Βορίζια φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε αγρότες, χρησιμοποιώντας εκβιασμούς και βία.

Τους καταπατούσαν τα χωράφια, έβοσκαν τα ζώα τους. Δήλωναν ξένα κτήματα και στάβλους ως δικά τους για να παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αν κάποιος έφερνε αντίρρηση, τότε η οργάνωση κατέφευγε σε μαφιόζικες μεθόδους. Κάτοικος του χωριού Φουρφουράς τρομοκρατημένος άλλαξε τόπο κατοικίας.

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η περίπτωση θύματος που κατήγγειλε ότι του έκαψαν το αυτοκίνητο ενώ κατέστρεψαν αμπέλι με 400 φυτά και ελαιώνα με 134 δέντρα για να εκδικηθούν τους ιδιοκτήτες.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν χωράφια και στα ονόματα των συζύγων τους. Συνολικά εισέπραξαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στον εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκε χθες 19 Μαΐου ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, η οποία αποτελούνταν από 12 άτομα, συγγενείς και φίλους μεταξύ τους, με βάση τα Βορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της είχαν καταστεί φόβος και τρόμος για τους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου, επιβάλλοντας μεθοδικά την παρουσία τους και ελέγχοντας εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες.

Αρχηγός είναι θείος δύο ατόμων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης που ζουν στα Βορίζια. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας την Παρασκευή

Άνοιξαν πυρ κατά των αστυνομικων

Σε αρκετές περιπτώσεις, θύματα και κατηγορούμενοι είχαν στενές οικογενειακές σχέσεις.

«Εγώ τώρα που έχω τα κοπέλια και την οικογένειά μου θα τολμήσω να τα βάλω μαζί τους; Τώρα που ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κλείσουν τον δρόμο των κοπελιών μου, να τα αφήσουν ανάπηρα, να τους σκοτώσουν, χωρίς να μπορώ να αποδείξω και τίποτα;».

Ο φόβος διογκωνόταν μάλιστα, καθώς παρά τις καταγγελίες, οι συλληφθέντες είχαν φτάσει στο σημείο να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών.

«Πριν από ενάμιση μήνα, τους είχαν πιάσει για ζωοκλοπή και εμπαλωτάρανε τους αστυνομικούς και τους στραπατσάρανε».

Πέρα από τα αρχηγικά μέλη από τα Βορίζια που έχουν συλληφθεί, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά. Ένας 48χρονος με την 37χρονη σύζυγό του, που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως από επιδοτήσεις 60.000 ευρώ και ένας 55χρονος με την 33χρονη σύζυγό του, με ποσό που ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (20/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια - 17.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Νέες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα να φάτε ένα μήλο για πέψη, απώλεια βάρους και ωραίο ύπνο

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει τα δεδομένα η παραίτηση Καλπάκη - Ραγδαίες εξελίξεις με ορίζοντα την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Πότε ξεκινά, ποιους αφορά και ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τον καρχαρία φάντασμα στο σαρκοβόρο σφουγγάρι - Τι είναι κρυμμένο στα βάθη των ωκεανών - Τα 1211 είδη που εντοπίσθηκαν μόνον πέρυσι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης επειδή «έδωσε» λίγες ψήφους στη Ρουμανία στη Eurovision - Απειλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 6χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ανήλικους για να τον ληστέψουν

07:09ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο» - Άγνοια για την προέλευση της μυρωδιάς στα Νότια

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ισχύος από Μαξίμου για «Γαλάζια Πατρίδα» και αιχμηρή απάντηση σε Βενιζέλο για το τριψήφιο τηλέφωνο

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Μαΐου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Οικογενειακή μαφία» στα Βορίζια: Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την θανατηφόρα ασθένεια - Τα συμπτώματα της

06:52LIFESTYLE

Παρουσιαστές στην αναμονή: Ποιοι περιμένουν τις σημαντικές αποφάσεις των καναλιών;

06:44ΥΓΕΙΑ

Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με ογκολόγο

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Τελικός Europa League με... ελληνικό ενδιαφέρον - Η ώρα και το κανάλι

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (20/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

06:44ΥΓΕΙΑ

Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με ογκολόγο

01:48ΕΛΛΑΔΑ

«Γρίφος» με την έντονη μυρωδιά στην Αττική – Τι δείχνει η ανάλυση Κολυδά για την προέλευσή της

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ισχύος από Μαξίμου για «Γαλάζια Πατρίδα» και αιχμηρή απάντηση σε Βενιζέλο για το τριψήφιο τηλέφωνο

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Τελικός Europa League με... ελληνικό ενδιαφέρον - Η ώρα και το κανάλι

06:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

07:09ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο» - Άγνοια για την προέλευση της μυρωδιάς στα Νότια

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που αποκολλήθηκε κινητήρας αεροσκάφους της UPS, πριν την τραγωδία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Οικογενειακή μαφία» στα Βορίζια: Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την θανατηφόρα ασθένεια - Τα συμπτώματα της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης επειδή «έδωσε» λίγες ψήφους στη Ρουμανία στη Eurovision - Απειλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήρθε για να μείνει η αστάθεια – Πού και πότε θα σημειωθούν ισχυρές βροχές

23:28LIFESTYLE

Στέφανος Ληναίος: «Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών» λέει η κόρη του, Μαργαρίτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ