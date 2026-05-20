«Οικογενειακή μαφία» στα Βορίζια: Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες

Αστυνομικό μπλόκο στο πλαίσιο των μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης)

Snapshot Οικογενειακή οργάνωση στα Βορίζια κατηγορείται για εκβιασμούς, καταπατήσεις και καταστροφές περιουσιών σε αγρότες της περιοχής του Αμαρίου.

Η οργάνωση φέρεται να δήλωνε ξένα χωράφια και στάβλους ως δικά της για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο φερόμενος αρχηγός και άλλα μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σε ανακρίτρια.

Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε βίαιες ενέργειες, όπως καταστροφή περιουσιών και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις συνολικού ύψους πάνω από 190.000 ευρώ.

Σοβαρές καταγγελίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις και καταστροφές περιουσιών εξετάζουν οι αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς η οικογενειακή «μαφία» που δρούσε στα Βορίζια φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε αγρότες, χρησιμοποιώντας εκβιασμούς και βία.

Τους καταπατούσαν τα χωράφια, έβοσκαν τα ζώα τους. Δήλωναν ξένα κτήματα και στάβλους ως δικά τους για να παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αν κάποιος έφερνε αντίρρηση, τότε η οργάνωση κατέφευγε σε μαφιόζικες μεθόδους. Κάτοικος του χωριού Φουρφουράς τρομοκρατημένος άλλαξε τόπο κατοικίας.

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η περίπτωση θύματος που κατήγγειλε ότι του έκαψαν το αυτοκίνητο ενώ κατέστρεψαν αμπέλι με 400 φυτά και ελαιώνα με 134 δέντρα για να εκδικηθούν τους ιδιοκτήτες.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν χωράφια και στα ονόματα των συζύγων τους. Συνολικά εισέπραξαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στον εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκε χθες 19 Μαΐου ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, η οποία αποτελούνταν από 12 άτομα, συγγενείς και φίλους μεταξύ τους, με βάση τα Βορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της είχαν καταστεί φόβος και τρόμος για τους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου, επιβάλλοντας μεθοδικά την παρουσία τους και ελέγχοντας εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες.

Αρχηγός είναι θείος δύο ατόμων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης που ζουν στα Βορίζια. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας την Παρασκευή

Άνοιξαν πυρ κατά των αστυνομικων

Σε αρκετές περιπτώσεις, θύματα και κατηγορούμενοι είχαν στενές οικογενειακές σχέσεις.

«Εγώ τώρα που έχω τα κοπέλια και την οικογένειά μου θα τολμήσω να τα βάλω μαζί τους; Τώρα που ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κλείσουν τον δρόμο των κοπελιών μου, να τα αφήσουν ανάπηρα, να τους σκοτώσουν, χωρίς να μπορώ να αποδείξω και τίποτα;».

Ο φόβος διογκωνόταν μάλιστα, καθώς παρά τις καταγγελίες, οι συλληφθέντες είχαν φτάσει στο σημείο να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών.

«Πριν από ενάμιση μήνα, τους είχαν πιάσει για ζωοκλοπή και εμπαλωτάρανε τους αστυνομικούς και τους στραπατσάρανε».

Πέρα από τα αρχηγικά μέλη από τα Βορίζια που έχουν συλληφθεί, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά. Ένας 48χρονος με την 37χρονη σύζυγό του, που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως από επιδοτήσεις 60.000 ευρώ και ένας 55χρονος με την 33χρονη σύζυγό του, με ποσό που ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

