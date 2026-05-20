Αλλάζει τα δεδομένα η παραίτηση Καλπάκη - Εξελίξεις με ορίζοντα την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα

Σαν βόμβα έσκασε στα δημοσιογραφικά γραφεία η επιστολή παραίτησης του μέχρι πρότινος Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Στέργιος Καλπάκης στην επιστολή του καταλογίζει ευθύνες στην ηγεσία του κόμματος για το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εικόνα των δυνατοτήτων σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι «από τις αρχές του χρόνου και στη συνέχεια πριν από την Κ.Ε. του Μαρτίου είχα ζητήσει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο του σ. Τσίπρα διαβλέποντας τον κίνδυνο, όσο περνάει ο καιρός, να φτάσει το κόμμα σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορεί να υλοποιήσει κανένα σχέδιο. Δεν εισακούστηκα».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή του έχει στόχο να μην υπάρξει νέος κύκλος εσωστρέφειας μέσω μιας αντιπαράθεσης Προέδρου - Γραμματέα. Ο κ. Καλπάκης πάντως, πράγματι είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο, εφόσον δεν αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία επικοινωνίας, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, τελικά οι δύο χώροι να ομνύουν στην ενότητα, αλλά να κατέλθουν αυτόνομα στις εκλογές.

Η παραίτηση του κ. Καλπάκη μάλιστα ήρθε λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Φάμελλος, και στην οποία είπε ότι η όποια πρωτοβουλία θα καθυστερήσει. «Εφόσον όμως ακόμη δεν έχει διατυπωθεί στον δημόσιο χώρο η πρόταση και η συμφωνία για ενότητα, η επόμενη συζήτηση πρέπει να καθυστερήσει, σχετικά με τις υποψηφιότητες και τα υπόλοιπα. Πρώτα πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για αυτό το ενωτικό σχήμα», είπε συγκεκριμένα.

Για την αντιπαράθεση εντός του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, ως θρυαλλίδα λειτούργησε μεν η διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ωστόσο η κρίση βαθαίνει πολύ περισσότερο καθώς οδεύουμε στην ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη ακούγονται ονόματα κεντρικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ζυγίζουν τις κινήσεις τους ως προς το πότε θα πρέπει να παραιτηθούν προκειμένου να μετακινηθούν στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, όσο η Λεωφόρος Αμαλίας δεν ξεκαθαρίζει αν η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα θα εξασφαλίζει μια θέση στα ψηφοδέλτια, τόσο φαίνεται πως θα καθυστερεί και η μαζική μετακίνηση.

Από την άλλη, η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επουδενί δε θα ήθελε να «φορτωθεί» μια ενδεχόμενη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς πολιτικά αυτό δε θα οφελούσε. Η αντιφατική και αδιέξοδη κατάσταση που επικρατεί άλλωστε αποδεικνύεται και από την επιμονή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μετέχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει αυτοδιαλυθεί, την ίδια ώρα που από την Αμαλίας επιμένουν στη θέση ότι δε συζητούν με κόμματα, αλλά μόνο με πρόσωπα.

Για τον λόγο αυτόν, όλα τα βλέμματα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι στραμμένα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη, όχι τόσο για να ακούσουν το όνομα και τη διακήρυξη του κόμματος, αλλά περισσότερο να παρατηρήσουν αν θα υπάρξει η οποιαδήποτε μετατόπιση του πρώην πρωθυπουργού ως προς τις προϋποθέσεις που θέτει για την ένταξη στο κόμμα του, αλλά και για την πολιτική συνεργασιών που θα ακολουθήσει.

Ταυτόχρονα, αντίστοιχα διλήμματα φαίνεται να αντιμετώπισαν και πρωτοκλασάτα στελέχη της ΝΕΑΡ, τα οποία όμως έχουν ήδη αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθούν προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο προς τον νέο φορέα, καθώς πλέον αποτελούν μειοψηφική δύναμη εντός του κόμματός τους, ενώ γνωρίζουν ότι οι πιθανότητες να επανέλθουν μέσω της ΝΕΑΡ στη Βουλή είναι μηδενικές.