Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (20/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΣΟΥΡΙΖΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1235

Λειτουργία

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΝΟ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

574

Κατασκευές

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 68 - 67 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

592

Λειτουργία

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ έως κάθετο: ΑΥΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

576

Κατασκευές

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

580

Λειτουργία

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 37 έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

582

Λειτουργία

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 1:00:00 μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΓΩΝΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΡΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΓΩΝΙΑ.

11

Συντήρηση

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

581

Λειτουργία

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 2:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΝΑΡΗ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ, Τ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ.

343

Κατασκευές

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

442

Λειτουργία

20/5/2026 8:00:00 πμ

20/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΟΥΗ ΣΠΥΡΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1645

Λειτουργία

20/5/2026 9:00:00 πμ

20/5/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΕΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΝΔΥΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΑΡΙΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΝΔΥΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΑΕΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

575

Λειτουργία

20/5/2026 9:00:00 πμ

20/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 134 - 136 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 139 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

571

Κατασκευές

20/5/2026 9:00:00 πμ

20/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΟΡΑΗ - ΜΑΚΡΗΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

224

Κατασκευές

20/5/2026 9:00:00 πμ

20/5/2026 2:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ

1529

Λειτουργία

20/5/2026 9:00:00 πμ

20/5/2026 4:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΤΑΛΑΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡ.ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

20/5/2026 10:00:00 πμ

20/5/2026 12:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΑΜΑΡΑΝΔΟΥ, ΚΛΕΙΤΟΥ.

340

Κατασκευές

20/5/2026 10:00:00 πμ

20/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.

341

Κατασκευές

20/5/2026 10:00:00 πμ

20/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ.

342

Κατασκευές

20/5/2026 10:30:00 πμ

20/5/2026 2:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ

591

Κατασκευές

20/5/2026 11:30:00 πμ

20/5/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

573

Κατασκευές

