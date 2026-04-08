Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία για αναστολή των επιθέσεων κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες.

Το Ιράν «έχει βαρεθεί» τη σύγκρουση και τώρα θα υπάρξουν «πολλές θετικές ενέργειες», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Τραμπ. Η παγκοσμίως σημαντική θαλάσσια οδός που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κλειστή από το Ιράν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

«Θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και απλά θα «κάνουμε παρέα» για να βεβαιωθούμε ότι όλα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσε να είναι η χρυσή εποχή της Μέσης Ανατολής», καταλήγει στο μήνυμά του.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με το Ιράν αποτελεί «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν μια «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» συνάπτοντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων με το Ιράν.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, αρνήθηκε να πει αν θα επανέλθει στις αρχικές του απειλές να καταστρέψει τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες σε περίπτωση που η συμφωνία δεν υλοποιηθεί. «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε », δήλωσε ο κ. Τραμπ στο AFP. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ζήτημα του ιρανικού ουρανίου θα «επιλυθεί τέλεια», διαφορετικά «δεν θα είχε συμφωνήσει».

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η Κίνα ενθάρρυνε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Αυτό ακούω», είπε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το Πεκίνο τον Μάιο για να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

