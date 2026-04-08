Ιταλία: Γίνεται η πρώτη χώρα που δίνει άδεια με αποδοχές για τη φροντίδα άρρωστων κατοικιδίων

Snapshot Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που παρέχει έως τρεις ημέρες ετησίως άδεια με αποδοχές για τη φροντίδα άρρωστων κατοικιδίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Απαιτείται κτηνιατρική βεβαίωση και το κατοικίδιο πρέπει να είναι καταχωρημένο με μικροτσίπ για να χορηγείται η άδεια.

Η απόφαση βασίζεται σε δικαστική υπόθεση του 2017 που αναγνώρισε τη φροντίδα άρρωστου κατοικιδίου ως νομική υποχρέωση και όχι προσωπική επιλογή.

Η νομοθεσία αντικατοπτρίζει την αλλαγή νοοτροπίας που θεωρεί τα κατοικίδια μέλη της οικογένειας και όχι απλά ιδιοκτησία.

Η πρωτοβουλία της Ιταλίας ενισχύει τις ανθρώπινες εργασιακές πολιτικές και ανοίγει συζήτηση για ανάλογες αλλαγές σε άλλες χώρες. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική παγκόσμια πρωτοβουλία καταγράφεται στην Ιταλία στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν έως και τρεις ημέρες άδειας με αποδοχές κάθε χρόνο, προκειμένου να φροντίσουν κατοικίδια που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η άδεια αυτή χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: απαιτείται κτηνιατρική βεβαίωση που να επιβεβαιώνει την ανάγκη επείγουσας φροντίδας, ενώ το ζώο πρέπει να είναι καταχωρημένο και να φέρει μικροτσίπ.

Η υπόθεση που άνοιξε τον δρόμο

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε ξαφνικά. Ήδη από το 2017, μέσα από μια σημαντική δικαστική υπόθεση στη Ρώμη, είχε αρχίσει να διαμορφώνεται το σχετικό πλαίσιο. Μια εργαζόμενη σε πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη είχε ζητήσει άδεια προκειμένου να φροντίσει το ηλικιωμένο κατοικίδιό της και τελικά δικαιώθηκε, εξασφαλίζοντας τόσο την άδεια όσο και την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το επιχείρημα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 727 του Ιταλικού Ποινικού Κώδικα, η εγκατάλειψη ζώου σε κατάσταση σοβαρής ταλαιπωρίας συνιστά ποινικό αδίκημα. Με αυτό το σκεπτικό, η φροντίδα ενός άρρωστου κατοικιδίου δεν θεωρήθηκε προσωπική επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση.

Αλλαγή νοοτροπίας για τα κατοικίδια

Η νέα αυτή πολιτική αντανακλά μια ευρύτερη κοινωνική αλλαγή. Η Ιταλία φαίνεται να ενσωματώνει στη νομοθεσία της την πραγματικότητα ότι τα κατοικίδια δεν αποτελούν απλώς ιδιοκτησία, αλλά μέλη της οικογένειας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ ανθρώπου και ζώου.

Big win for pet owners



In Italy, sick pets are now officially recognized as a valid reason for paid emergency leave.



That means if your dog or cat falls ill, you can take time off work without losing income — and focus on caring for them. ❤️



To qualify, employees simply… pic.twitter.com/SHBLYITaZN — Therapeutic Videos (@therapeuticvids) April 8, 2026

Σε πολλές χώρες, τα κατοικίδια εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται νομικά ως περιουσιακά στοιχεία. Η ιταλική προσέγγιση, ωστόσο, αμφισβητεί αυτό το πλαίσιο και θέτει τη φροντίδα τους στο επίπεδο μιας σοβαρής κοινωνικής και ηθικής ευθύνης.

Ένα βήμα προς πιο ανθρώπινες εργασιακές πολιτικές

Για πολλούς εργαζόμενους, η δυνατότητα αυτή αποτελεί σημαντική ανακούφιση. Η ανάγκη να επιλέξουν ανάμεσα στην εργασία και τη φροντίδα ενός άρρωστου κατοικιδίου ήταν μέχρι σήμερα μια δύσκολη πραγματικότητα.

Η πρωτοβουλία της Ιταλίας ανοίγει τη συζήτηση και για άλλες χώρες, ενισχύοντας την ιδέα ότι οι πολιτικές εργασίας μπορούν –και ίσως πρέπει– να λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις και ανάγκες.

