Δασκάλα κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε 10χρονο

Η αστυνομία έχει ζητήσει πληροφορίες από το κοινό για να εντοπίσει και άλλα θύματα της δασκάλας.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Η δασκάλα κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 10χρονου μαθητή της στο Τέξας την περίοδο 2016
  • 2017.
  • Ο μαθητής κατήγγειλε ότι η δασκάλα τον φιλούσε και προέβαινε σε άλλες σεξουαλικές πράξεις μέσα στην τάξη, ενώ η ίδια παρότρυνε τα παιδιά να φιλιούνται μεταξύ τους.
  • Η δασκάλα έβαζε προκλητικά και πορνογραφικά βίντεο στους μαθητές και τους απαγόρευε να μιλήσουν στους γονείς τους.
  • Η αστυνομία ζητά πληροφορίες για να εντοπίσει άλλα πιθανά θύματα και η σχολική περιφέρεια συνεργάζεται με την έρευνα, έχοντας θέσει τη δασκάλα σε υποχρεωτική άδεια.
  • Η κακοποίηση σταμάτησε όταν ο μαθητής ολοκλήρωσε το μάθημα με τη δασκάλα, η οποία του ζήτησε να κρατήσει μυστική τη σχέση τους μέχρι να γίνει 18 ετών.
Μια δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Τέξας των ΗΠΑ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν μαθητή της πέμπτης τάξης, τον οποίο χαρακτήριζε ως έναν από τους «αγαπημένους» της. Η αστυνομία έχει ζητήσει πληροφορίες από το κοινό για να εντοπίσει και άλλα θύματα της δασκάλας.

Η 46χρονη Σεσίλια Μούλερ συνελήφθη τη Δευτέρα μετά από καταγγελία ενός πρώην μαθητή της, σήμερα 20 ετών, ο οποίος την κατήγγειλε για σεξουαλική επίθεση την περίοδο 2016 – 2017, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Αντόνιο.

Το θύμα είπε στις αρχές ότι η τότε 36χρονη τον φίλησε και προέβη σε άλλες σεξουαλικές πράξεις τη ώρα που βρίσκονταν σε μια ντουλάπα μέσα στην τάξη της. Μάλιστα η 46χρονη φιλούσε τον μαθητή της την ώρα που στην τάξη βρισκόταν το παιδί της. Η δασκάλα φέρεται να είπε στον ανήλικο ότι το παιδί της «δεν θα θυμόταν» τι είχε συμβεί.

Ο μαθητής ανέφερε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε αφότου έγινε ένας από τους «αγαπημένους» της εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με την καταγγελία η 46χρονη χρησιμοποιούσε χυδαία γλώσσα απέναντι στους «αγαπημένους» της, τους ρωτούσε για τα ερωτικά τους ενδιαφέροντα και ανακατευόταν στην προσωπική τους ζωή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές συνήθιζαν να μένουν μαζί κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όπου η 46χρονη φέρεται να έβαζε βίντεο με προκλητικό περιεχόμενο. Μία φορά είχε προβάλλει στους μαθητές ένα πορνογραφικό βίντεο.

Επίσης έβαζε τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι «Αλήθεια ή Θάρρος» και τα προκαλούσε να φιληθούν μεταξύ τους. Είπε στους μαθητές, που ήταν περίπου 10 ετών, να μην πουν στους γονείς τους για αυτές τις «συγκεντρώσεις» και τους προειδοποίησε ότι θα είχαν σοβαρά προβλήματα.

Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι η κακοποίηση έληξε μόλις τελείωσε την τάξη με την εκπαιδευτικό να λέει στον αγόρι ότι ποτέ δεν έκανε σεξ μαζί του επειδή αυτό θα τον «κατέστρεφε». Η 46χρονη φέρεται να του έδωσε οδηγίες να κρατήσει τη σχέση τους μυστική και να επικοινωνήσει μαζί της μόλις συμπληρώσει τα 18.

Αξιωματούχοι της σχολικής περιφέρειας δήλωσαν ότι η 46χρονη προσλήφθηκε τον Αύγουστο του 2007 στο σχολείο. Τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια και η σχολική περιφέρεια συνεργάζεται με την έρευνα των αστυνομικών.

