Ξεχασμένες ψυχές: Οι «χαμένοι» τάφοι ορφανών και ανίατα ασθενών εντοπίστηκαν από εθελοντές

Μια συγκλονιστική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη Βρετανία, καθώς εντοπίστηκαν, έπειτα από έναν ολόκληρο αιώνα, οι χαμένοι τάφοι 15 παιδιών που είχαν ζήσει σε ορφανοτροφείο του Μπράντφορντ. Η ανεύρεση έγινε χάρη στην επίμονη έρευνα ομάδας εθελοντών.

Τα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 18 ετών, φιλοξενούνταν σε παιδικό ίδρυμα της οργάνωσης Barnardo’s στην περιοχή Manningham. Είχαν ταφεί στο κοιμητήριο Undercliffe, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου ο τάφος βυθίστηκε στο έδαφος και χάθηκε για περισσότερα από 100 χρόνια.

Το ίδρυμα και οι δύσκολες συνθήκες της εποχής

Το ορφανοτροφείο, γνωστό ως «Dr Barnardo’s Home for Little Incurables», παρείχε εξειδικευμένη φροντίδα σε παιδιά με σοβαρές και ανίατες ασθένειες, όπως ραχίτιδα και φυματίωση – ασθένειες που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες εκείνη την περίοδο.

Ο ιδρυτής της δομής, ο Thomas Barnardo, είχε αγοράσει το κοιμητήριο πριν το ίδρυμα μεταφερθεί σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στο Χάρογκεϊτ το 1911.

Η ανακάλυψη μέσα από αρχεία

Η αποκάλυψη του τάφου έγινε κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης προσπάθειας καταγραφής των αρχείων του κοιμητηρίου από εθελοντές της αρμόδιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η διαδικασία περιλάμβανε περισσότερες από 125.000 ταφές και διήρκεσε πέντε χρόνια.

Όπως ανέφερε η εθελόντρια και διαχειρίστρια του κοιμητηρίου, Αϊρίν Λόφτχαουζ, η ανακάλυψη αποτέλεσε «αποκάλυψη», καθώς μέχρι τότε δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι στο Μπράντφορντ λειτουργούσε το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Με βάση τα στοιχεία των αρχείων, εντοπίστηκε ο ακριβής αριθμός του τάφου και ξεκίνησαν εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάστασή του. Κατά τις εκσκαφές αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν αιώνα η ταφόπλακα με την επιγραφή «Dr. Barnardo».

Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης

Η κατάσταση του χώρου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το έδαφος είχε υποχωρήσει σημαντικά με την πάροδο των χρόνων. Οι εθελοντές προχώρησαν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις, προσθέτοντας περισσότερους από 120 τόνους χώματος για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός νέου περιβλήματος γύρω από τον τάφο, με ξεχωριστές αναμνηστικές πλάκες για κάθε παιδί, καθώς και ειδικές θέσεις για λουλούδια.

Ανάδειξη της ιστορίας και των παιδιών

Οι ερευνητές συνεργάζονται με την ομάδα «Making Connections» της Barnardo’s, η οποία διατηρεί αρχεία παιδιών που υποστηρίχθηκαν από τη φιλανθρωπική οργάνωση τα τελευταία 150 και πλέον χρόνια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι προσωπικές ιστορίες των παιδιών που βρίσκονται θαμμένα στον συγκεκριμένο τάφο.

Το υλικό που θα συγκεντρωθεί αναμένεται να αξιοποιηθεί και από σχολεία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της τοπικής και εθνικής ιστορικής μνήμης.

Ένα έργο μνήμης που συνεχίζεται

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2026.

Από την πλευρά της Barnardo’s, η περιφερειακή διευθύντρια για τη βόρεια Αγγλία, Ναντίν Γκουντ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους εθελοντές για την προσπάθειά τους να τιμήσουν τη μνήμη των παιδιών, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει πως οι ιστορίες τους δεν θα ξεχαστούν.

Η Barnardo’s αποτελεί μία από τις παλαιότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις για παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ιστορία που ξεπερνά τα 150 χρόνια, προσφέροντας στήριξη σε παιδιά, νέους και οικογένειες που έχουν ανάγκη.