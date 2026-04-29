Ξεχασμένες ψυχές: Οι «χαμένοι» τάφοι ορφανών και ανίατα ασθενών εντοπίστηκαν από εθελοντές

Το ορφανοτροφείο, γνωστό ως «Dr Barnardo's Home for Little Incurables», παρείχε εξειδικευμένη φροντίδα σε παιδιά με σοβαρές και ανίατες ασθένειες

Δημήτρης Δρίζος

Ξεχασμένες ψυχές: Οι «χαμένοι» τάφοι ορφανών και ανίατα ασθενών εντοπίστηκαν από εθελοντές
  • Ανακαλύφθηκαν οι χαμένοι τάφοι 15 παιδιών από ορφανοτροφείο του Μπράντφορντ μετά από πάνω από έναν αιώνα χάρη σε έρευνα εθελοντών.
  • Το ορφανοτροφείο Barnardo’s παρείχε φροντίδα σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες όπως ραχίτιδα και φυματίωση κατά τις αρχές του 20ού αιώνα.
  • Η ανακάλυψη έγινε μέσω εκτεταμένης καταγραφής 125.000 ταφών στο κοιμητήριο Undercliffe που διήρκεσε πέντε χρόνια.
  • Γίνονται εργασίες αποκατάστασης του τάφου, με προσθήκη χώματος και δημιουργία νέου περιβλήματος με αναμνηστικές πλάκες για κάθε παιδί.
  • Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των ιστοριών των παιδιών και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσω συνεργασίας με εκπαιδευτικά προγράμματα.
Μια συγκλονιστική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη Βρετανία, καθώς εντοπίστηκαν, έπειτα από έναν ολόκληρο αιώνα, οι χαμένοι τάφοι 15 παιδιών που είχαν ζήσει σε ορφανοτροφείο του Μπράντφορντ. Η ανεύρεση έγινε χάρη στην επίμονη έρευνα ομάδας εθελοντών.

Τα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 18 ετών, φιλοξενούνταν σε παιδικό ίδρυμα της οργάνωσης Barnardo’s στην περιοχή Manningham. Είχαν ταφεί στο κοιμητήριο Undercliffe, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου ο τάφος βυθίστηκε στο έδαφος και χάθηκε για περισσότερα από 100 χρόνια.

Το ίδρυμα και οι δύσκολες συνθήκες της εποχής

Το ορφανοτροφείο, γνωστό ως «Dr Barnardo’s Home for Little Incurables», παρείχε εξειδικευμένη φροντίδα σε παιδιά με σοβαρές και ανίατες ασθένειες, όπως ραχίτιδα και φυματίωση – ασθένειες που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες εκείνη την περίοδο.

Ο ιδρυτής της δομής, ο Thomas Barnardo, είχε αγοράσει το κοιμητήριο πριν το ίδρυμα μεταφερθεί σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στο Χάρογκεϊτ το 1911.

Η ανακάλυψη μέσα από αρχεία

Η αποκάλυψη του τάφου έγινε κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης προσπάθειας καταγραφής των αρχείων του κοιμητηρίου από εθελοντές της αρμόδιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η διαδικασία περιλάμβανε περισσότερες από 125.000 ταφές και διήρκεσε πέντε χρόνια.

Όπως ανέφερε η εθελόντρια και διαχειρίστρια του κοιμητηρίου, Αϊρίν Λόφτχαουζ, η ανακάλυψη αποτέλεσε «αποκάλυψη», καθώς μέχρι τότε δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι στο Μπράντφορντ λειτουργούσε το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Με βάση τα στοιχεία των αρχείων, εντοπίστηκε ο ακριβής αριθμός του τάφου και ξεκίνησαν εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάστασή του. Κατά τις εκσκαφές αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν αιώνα η ταφόπλακα με την επιγραφή «Dr. Barnardo».

Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης

Η κατάσταση του χώρου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το έδαφος είχε υποχωρήσει σημαντικά με την πάροδο των χρόνων. Οι εθελοντές προχώρησαν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις, προσθέτοντας περισσότερους από 120 τόνους χώματος για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός νέου περιβλήματος γύρω από τον τάφο, με ξεχωριστές αναμνηστικές πλάκες για κάθε παιδί, καθώς και ειδικές θέσεις για λουλούδια.

Ανάδειξη της ιστορίας και των παιδιών

Οι ερευνητές συνεργάζονται με την ομάδα «Making Connections» της Barnardo’s, η οποία διατηρεί αρχεία παιδιών που υποστηρίχθηκαν από τη φιλανθρωπική οργάνωση τα τελευταία 150 και πλέον χρόνια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι προσωπικές ιστορίες των παιδιών που βρίσκονται θαμμένα στον συγκεκριμένο τάφο.

Το υλικό που θα συγκεντρωθεί αναμένεται να αξιοποιηθεί και από σχολεία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της τοπικής και εθνικής ιστορικής μνήμης.

Ένα έργο μνήμης που συνεχίζεται

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2026.

Από την πλευρά της Barnardo’s, η περιφερειακή διευθύντρια για τη βόρεια Αγγλία, Ναντίν Γκουντ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους εθελοντές για την προσπάθειά τους να τιμήσουν τη μνήμη των παιδιών, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει πως οι ιστορίες τους δεν θα ξεχαστούν.

Η Barnardo’s αποτελεί μία από τις παλαιότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις για παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ιστορία που ξεπερνά τα 150 χρόνια, προσφέροντας στήριξη σε παιδιά, νέους και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ειδικοί συνιστούν να βάλεις ένα νόμισμα στην κατάψυξη: Το κόλπο που ακούγεται γελοίο, αλλά είναι πολύ χρήσιμο

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από 89χρονο: Η εμμονή με τη σύνταξη, τα μπες-βγες στον ΕΦΚΑ και οι σφαίρες στον εισαγγελέα

10:07ΥΓΕΙΑ

Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση στη μήτρα συνδέεται με χειρότερη γλωσσική και κινητική ανάπτυξη

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η απολύμανση και τι η απεντόμωση

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για το 4χρονο αγόρι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε 10χρονο – Τον αποκαλούσε τον «αγαπημένο» μαθητή της

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχασμένες ψυχές: Οι «χαμένοι» τάφοι ορφανών και ανίατα ασθενών εντοπίστηκαν από εθελοντές

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla Model Y: Επιστροφή στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος του ΚΑΤ - Φωτογραφίες

09:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μαθητές γυμνασίου σταμάτησαν σχολικό σε αυτοκινητόδρομο, αφού η οδηγός λιποθύμησε - Δείτε βίντεο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ξυπνάει» το μεγαλύτερο ρήγμα των ΗΠΑ: Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν για τον «Big One»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι μυστικές υπηρεσίες εξετάζουν πώς θα αντιδράσει το Ιράν αν ο Τραμπ κηρύξει νίκη στον πόλεμο

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού - Τι βρέθηκε

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη - Κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στο μικροσκόπιο η ιστοσελίδα που επέτρεψε τον μαζικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό - Συνδέεται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και δολοφονίες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος του ΚΑΤ - Φωτογραφίες

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

08:21WHAT THE FACT

Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

08:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Tι σημαίνει η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ - Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ