Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου

Μιχάλης Παπαδάκος

Νέα παράταση, την τρίτη κατά σειρά, αναμένεται να δώσει η ΔΥΠΑ στους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026.

Αιτία, είναι το γεγονός ότι η πλατφόρμα πέφτει συνεχώς, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Η πλατφόρμα, λαμβάνει την πληροφορία ότι δέχεται κυβερνοεπίθεση, καθώς είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος στο σύστημα, που κλείνει αυτόματα για να προστατευτεί.

Ως εκ τούτου, δεν διεξάγεται απρόσκοπτα η όλη διαδικασία κι έτσι οι επικεφαλής της ΔΥΠΑ θα δώσουν νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος των επιδοτούμενων διακοπών.

Χθες υποβλήθηκαν 60.000 αιτήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 340.000.

