Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

Μυθικός Παναθηναϊκός με καρδιά... πραγματικού πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στον πρώτο αγώνα της σειράς με τη Βαλένθια, πήρε την νίκη με 68-67, πήρε στα χέρια του το πλεονέκτημα της έδρας και πλέον ο δρόμος για το Final-4 της Αθήνας όχι μόνο ανοίγει... διάπλατα αλλά περνάει μέσα από το Teleokm Center.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από το πρώτο λεπτό, ήταν εξαιρετικά «διαβασμένη» και προετοιμασμένη και κατάφερε να «αφοπλίσει» την ομάδα Πέδρο Μαρτίνεθ, την οποία κράτησε πολύ χαμηλότερα από τους 90 πόντους που πετυχαίνει μέσο όρο σε κάθε αγώνα.

