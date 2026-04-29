Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει στις 16:00 υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα

Newsbomb

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 16:00 θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη της Εθνικής Στρατηγικής για τον Περιφερειακό και Τοπικό Σχεδιασμό,

-Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών Υπουργείου Δικαιοσύνης: α) Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών, β) Μέτρα για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1069,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και περί εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 5293/2026 περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την εξέλιξη της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης των πεπραγμένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έτος 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ειδικοί συνιστούν να βάλεις ένα νόμισμα στην κατάψυξη: Το κόλπο που ακούγεται γελοίο, αλλά είναι πολύ χρήσιμο

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από 89χρονο: Η εμμονή με τη σύνταξη, τα μπες-βγες στον ΕΦΚΑ και οι σφαίρες στον εισαγγελέα

10:07ΥΓΕΙΑ

Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση στη μήτρα συνδέεται με χειρότερη γλωσσική και κινητική ανάπτυξη

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η απολύμανση και τι η απεντόμωση

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για το 4χρονο αγόρι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε 10χρονο – Τον αποκαλούσε τον «αγαπημένο» μαθητή της

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχασμένες ψυχές: Οι «χαμένοι» τάφοι ορφανών και ανίατα ασθενών εντοπίστηκαν από εθελοντές

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla Model Y: Επιστροφή στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος του ΚΑΤ - Φωτογραφίες

09:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μαθητές γυμνασίου σταμάτησαν σχολικό σε αυτοκινητόδρομο, αφού η οδηγός λιποθύμησε - Δείτε βίντεο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ξυπνάει» το μεγαλύτερο ρήγμα των ΗΠΑ: Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν για τον «Big One»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι μυστικές υπηρεσίες εξετάζουν πώς θα αντιδράσει το Ιράν αν ο Τραμπ κηρύξει νίκη στον πόλεμο

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού - Τι βρέθηκε

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη - Κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στο μικροσκόπιο η ιστοσελίδα που επέτρεψε τον μαζικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό - Συνδέεται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και δολοφονίες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος του ΚΑΤ - Φωτογραφίες

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

08:21WHAT THE FACT

Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

08:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Tι σημαίνει η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ - Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ