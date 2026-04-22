ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την άρση των ασυλιών 13 βουλευτών της ΝΔ

Παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, αναμένεται η έγκριση της άρσης ασυλίας για όλους τους 13 βουλευτές.

Στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το ζήτημα της άρσης της ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη δεύτερη και την τρίτη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έφτασαν στη Βουλή λίγο πριν το Πάσχα.

Ήδη επιτροπή δεοντολογίας με δύο συνεδριάσεις της αποφάσισε να προτείνει προς την Ολομέλεια την άρση της ασυλίας και των 13 βουλευτών. Άλλωστε και οι ίδιοι, είτε με υπομνήματα, είτε με φυσική παρουσία, ζήτησαν από την επιτροπή να προτείνει την άρση των ασυλιών τους, για να μπορέσουν, όπως αναφέρουν, να καθαρίσουν τα ονόματά τους μέσα από μια δικαστική απόφαση.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στη συζήτηση, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει ξεχωριστή ψηφοφορία για καθέναν εκ των 13 βουλευτών, με την προσοχή να στρέφεται στη στάση που θα τηρήσουν οι βουλευτές της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, αρκετοί βουλευτές, αλλά και υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο Μάκης Βορίδης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Στέλιος Πέτσας έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σχετικά με το να αρθούν οι ασυλίες, καθώς θεωρούν ότι από τη δικογραφία προκύπτει πως δεν έχουν τελέσει παράνομες πράξεις, αλλά ότι λειτούργησαν εντός των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα χρειάστηκε να γίνει εκτεταμένο «μασάζ» σε αρκετούς βουλευτές ώστε να καμφθούν οι αντιρρήσεις τους και να μην ανακύψει από τη συνεδρίαση μια εικόνα διαφορετικών τάσεων εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, παρά το γεγονός ότι επισήμως τονίστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Μάλιστα, ο Στέλιος Πέτσας έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα απέχει από την ψηφοφορία, ενώ δεν είναι γνωστό αν θα ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα και άλλοι βουλευτές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, παρά τις αντιδράσεις αναμένεται να εγκριθεί η άρση ασυλίας και για τους 13.

Οι 13 βουλευτές της ΝΔ είναι οι εξής: