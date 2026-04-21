Βουλή - ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι ώρα ξεκινάει η συζήτηση για την άρση ασυλίας - «Δεν τίθεται κομματική πειθαρχία»

Στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση άρσης ασυλίας των βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κωνσταντίνου Τσιάρα, Κωνσταντίνου Σκρέκα, Δημητρίου Βαρτζόπουλου, Μάξιμου Σενετάκη, Βασιλείου Βασιλειάδη, Χρήστου Μπουκώρου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Χαράλαμπου Αθανασίου και Αναστασίου Χατζηβασιλείου.

Τα ονόματα των 13 βουλευτών αναφέρονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, θα διεξαχθεί σε δύο γύρους, πρώτα για τους 11 πρώτους βουλευτές και έπειται για τους κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τοποθετηθούν από το βήμα της Βουλής οι αρχηγοί των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι 13 βουλευτές.

Σημειώνεται πως η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική, γεγονός που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στους βουλευτές της πλειοψηφίας και ειδικότερα σε αυτούς που θα απέχουν, θα ψηφίσουν «παρών» ή κατά της άρσης της ασυλίας.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τη διαδικασία, υπογραμμίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει καμία πολιτική ή κομματική συνέπεια.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, δεν είναι θέμα γραμμής, αλλά σεβασμού σε αυτό που οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για τον εαυτό τους: Δηλαδή την άρση της ασυλίας τους, όχι επειδή πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, αλλά για να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας να αρθεί η ασυλία τους, ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης ότι υπάρχει «τεράστια απόσταση» μεταξύ όσων είχαν αρχικά αφήσει διαρρεύσει για το περιεχόμενο των υποθέσεων και των τελικών δικογραφιών που έφτασαν στη Βουλή.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, το θεσμικό πλαίσιο είναι σαφές: η ασυλία αίρεται προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη, και σε αυτό το πλαίσιο οι βουλευτές ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της.

Η τελική απόφαση, όπως επισημαίνεται, ανήκει αποκλειστικά στο Σώμα της Βουλής.

Σχετικά με την οριζόντια αντιμετώπιση που υπάρχει με τις άρσεις, επισημαίνουν ότι η οριζόντια αντιμετώπιση με τις άρσεις έχει να κάνει με τη νέα διατύπωση του Συντάγματος από το 2019 μέχρι σήμερα, όπου λέει ότι είναι υποχρεωτική η άρση της ασυλίας εκτός εάν το αδίκημα που περιγράφεται εμπίπτει στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Άρα, πρακτικά αυτή η λογική ακολουθείται.

Έχουν αρθεί 97 ασυλίες για βουλευτές όλων των κομμάτων, και μάλιστα ποσοστιαία είναι πολύ λιγότεροι οι δικοί μας βουλευτές σε σχέση με το εκλογικό μας ποσοστό και τους συσχετισμούς στη Βουλή. Κανείς δεν έχει πει ότι υπάρχει ζήτημα Βουλής υποδίκων ή ελεγχόμενων σε καμία από τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Είναι λάθος λοιπόν, το «τσουβάλιασμα».

Μετά την ψηφοφορία, οι φάκελοι των υποθέσεων επιστρέφουν στη Δικαιοσύνη, η οποία και θα προχωρήσει στην περαιτέρω διερεύνηση των δικογραφιών, στο πλαίσιο της συνταγματικής διαδικασίας.

