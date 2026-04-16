Την Τετάρτη 22 Απριλίου η συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ

Για την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι ορίστηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας όπου θα συζητηθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία οι άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ήδη, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σε συνεδρίαση που έγινε πριν το Πάσχα, είχε υπερψηφίσει πρόταση προς την Ολομέλεια να αρθεί η ασυλία των 11 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή στις αρχές Απριλίου. Άλλωστε, όλοι τους είχαν ζητήσει από μόνοι τους την άρση των ασυλιών τους προκειμένου, όπως είπαν σε υπομνήματα, αλλά και δύο εξ' αυτών με φυσική παρουσία στην Επιτροπή, επιθυμούν να κριθούν από τη Δικαιοσύνη προκειμένου να καθαρίσει το όνομά τους.



Πλέον, η Επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τις επόμενες ημέρες προκειμένου να αποφασίσει ποια θα είναι η εισήγησή της και για τις άρσεις ασυλίας των κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, ενώ εκτιμάται ότι θα τηρήσει την ίδια στάση, προτείνοντας την άρση των ασυλιών και αυτών των βουλευτών ύστερα και από δικό τους αίτημα.



Συνεπώς, την Τετάρτη η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει και για τους 13 βουλευτές, για τους οποίους μέχρι τότε θα έχει προτείνει την άρση των ασυλιών η Επιτροπή Δεοντολογίας.



Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στη συζήτηση, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει ξεχωριστή ψηφοφορία για καθέναν εκ των 13 βουλευτών. Αναμένεται ωστόσο να εγκριθεί η άρση ασυλίας και για τους 13.



Οι 13 βουλευτές της ΝΔ είναι οι εξής:



Κατερίνα Παπακώστα,

Κώστας Καραμανλής,

Γιάννης Κεφαλογιάννης,

Νότης Μηταράκης,

Κώστας Τσιάρας,

Κώστας Σκρέκας,

Δημήτρης Βαρτζόπουλος,

Μάξιμος Σενετάκης,

Λάκης Βασιλειάδης,

Χρήστος Μπουκώρος,

Θεόφιλος Λεονταρίδης,

Χαράλαμπος Αθανασίου,

Τάσος Χατζηβασιλείου

