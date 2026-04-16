Μητσοτάκης: Στο τέλος της 4ετιας οι εκλογές – Εντός Μαΐου η συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση

Στην αντεπίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου πέρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, κατηγορώντας τον κ. Ανδρουλάκη πως «προβάλει το άγχος του για το ποιος θα βγει δεύτερος».

Εξαπέλυσε δε σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζοντας πως «συντηρεί την ένταση στη δίκη των Τεμπών για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη».

Προανήγγειλε δε την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση εντός Μαΐου, με έναν πυρήνα 25 άρθρων.

«Η δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται!»

Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ενώ έκανε εκτενείς αναφορές στη διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

«Δεν υπάρχετε κυρία Κωνσταντοπούλου έξω από το πλαίσιο της τραγωδίας των Τεμπών. Οι πρώτοι που σας κατάλαβαν είναι οι συγγενείς των θυμάτων και σας απομόνωσαν», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κλιμακώνοντας την επίθεσή του κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Μητσοτάκης, κατηγόρησε δε την κ. Κωνσταντοπούλου, ότι «συντηρεί την ένταση στη δίκη για τα Τέμπη, ώστε να αποκομίσει πολιτικά οφέλη» και ανέφερε με εμφατικό τρόπο: «Η δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται!»

«Ποιον να πιστέψουν οι Έλληνες για το κράτος δικαίου; Εσάς ή την ΕΕ;»

Απαντώντας στα βέλη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα λεγόμενά σας είναι γαλάζιο σκάνδαλο, εμπλέκονται μόνο βουλευτές της ΝΔ. Η χώρα έχει καταβάλει πρόστιμα στην ΕΕ πάνω από 3 δισ. ευρώ για παρατυπίες στις αγροτικές επιδοτήσεις από τη δεκαετία του 80. Ποιος κυβερνούσε τότε;»

«Έχει όρια η απάτη. Δεν έχετε το θάρρος να αναγνωρίσετε πως και τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση ότι έχουν ευθύνες. (…)», είπε απευθυνόμενος προς τον κ. Ανδρουλάκη και σημείωσε απαντώντας στις καταγγελίες περί «κουμπαριάς» με τον Γιώργο Ξυλούρη: «Τον κ. Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας και είναι στη φυλακή»

Ως προς τις κατηγορίες για το κράτος δικαίου και απαντώντας στα πυρά του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε: Παρουσιάσατε μία δυστοπική εικόνα για μία χώρα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Βενεζουέλας. Ποιον πρέπει να πιστέψουν οι Έλληνες πολίτες την ΕΕ, τον Economist, εσάς, τον κ. Φάμελλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου;»

Και συνέχισε λέγοντας πως «ακριβώς τα ίδια έκανε και ο κ. Τσίπρας πριν από τις εκλογές 2023».

Εντός Μαΐου η έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στη Συνταγματική Αναθεώρηση, υπογράμμισε πως η συζήτηση θα ξεκινήσει εντός Μαΐου, με «έναν πυρήνα 25 άρθρων».

Τι είπε ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του

Κατά την πρωτολογία του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξεπέλυσε πυρά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και της αντιπολίτευσης εν συνόλω, τόσο για τα θέματα του Κράτους Δικαίου, αλλά και για τη στάση τους αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημείωσε αρχικά πως η κυβέρνηση στήριξε τη δημιουργία της: «Είναι ένας θεσμός εξαιρετικά ενεργός που ελέγχει υποθέσεις σε πολλές χώρες. Είναι λάθος να λέτε πως ασχολείται αποκλειστικά μόνο με τη χώρα μας. Ο θεσμός δημιουργήθηκε το 2020, στηρίχθηκε από την κυβέρνηση αυτή».

Παρόλα αυτά, ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τη στάση της Εισαγγελίας αναφορικά με τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ερευνών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε μέσα ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις».

Στη συνέχεια σε εξαιρετικά φορτισμένο τόνο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην εφημερίδα Documento, με αφορμή δημοσίευμα σε εφημερίδα για τον Γιώργο Μυλωνάκη που επιχειρούσε να τον συνδέσει με την υπόθεση της «Σάντυς» στην Κύπρο: «Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού βγήκε το δημοσίευμα. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω χρόνια. Δεν τον είδα όμως ποτέ τόσο ταραγμένο. Θα πρέπει να αποδείξει πως όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε με την ανάρτηση που έκανε». Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για «δολοφονικό βούρκο» και «ζούγκλα αθλιότητας», που οδήγησαν τον κ. Μυλωνάκη στο πρόβλημα υγείας.

