Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε, κύριε Μητσοτάκη

Δεν μπορεί να λέγεται κράτος δικαίου ένα κράτος στο οποίο το κυβερνών κόμμα χρωστάει στις τράπεζες, είπε στην ομιλία της στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κράτος δικαίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή όσα δήλωσε για την Ευρωπαία εισαγγελέα, διερωτώμενη εάν είναι ένδειξη κράτους δικαίου.

«Σε αυτή τη συζήτηση παρακολουθήσαμε μια από τις πιο άθλιες πρωθυπουργικές ομιλίες, αλλά είναι και από τις τελευταίες πρωθυπουργικές ομιλίες και μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους. Για τον πρωθυπουργό, κράτος δικαίου είναι να μη σβήνονται οι κλήσεις της τροχαίας και να δημοσιεύονται γρήγορα οι διαθήκες. Αυτό που ομολογεί είναι η εμπλοκή του στην οικοδόμηση του βαθέως παρακράτους, το οποίο έχει χτίσει ο κ. Μητσοτάκης. Ήρθε να παραπονεθεί ότι μετά από 42 μέρες, ότι δεν είναι σωστό να συζητάμε για το Κράτος Δικαίου επειδή δε συζητάει ο κόσμος για αυτό στο τραπέζι του Πάσχα. Όμως ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε. Σας βλέπει επικίνδυνους, όπως επικίνδυνο είναι κάθε καθεστώς την ώρα που πέφτει. Είναι κράτος δικαίου να μην εκτελείς το έντλαμα για διεθνή εγκλήματα κατά του Νετανιάχου; Είναι κράτος δικαίου τα ορφανά του φασισμού που έχετε στην κυβέρνηση να αρνούνται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε: «Σήμερα 4 νέα κορίτσια που προσήλθαν στη Βουλή, άοπλες, ακίνδυνες, με μόνο 'έγκλημα' ότι είχαν ένα πανό, υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο και προσήχθησαν. Στο κράτος δικαίου του Μητσοτάκη δεν υπήρχε περιπολικό για την Κυριακή Γρίβα, αλλά υπήρχε για αυτά τα 4 κορίτσια που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν σήμερα για το δικαίωμα στη στέγη».

»Θλιβερό ότι αυτή την ημέρα πραγματοποιήθηκε αυτή η προσαγωγή που αφού υποβλήθηκαν σε εξευτελιστικό έλεγχο στην είσοδο, η μία δέχτηκε και βία και στη συνέχεια προσήχθησαν.

»Δεν είναι κράτος δικαίου το κράτος στο οποίο οι υπουργοί υποθάλπονται, και αυτό όπου οι πολιτικοί φίλοι προσλαμβάνονται ακόμη και χωρίς πτυχία. Και όταν αποκαλύπτεται ότι παρανόμως διορίστηκε, τότε ζητάει και τα ρέστα και επικαλείται την εξωτερική του εμφάνιση, αν είναι δυνατόν.

»Από το σκάνδαλο Λαζαρίδη, δεν σας σώζει η δήλωσή του ότι θα επιστρέψει τα χρήματα. Αυτό το ζήτησα εγώ χθες. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα και θα έπρεπε να ανακοινώσετε τα μέτρα που θα λάβετε.

»Θα πρότεινα να ακούσει ο πρωθυπουργός πώς μιλάει ο κ. Λαζαρίδης, ο κ. Γεωργιάδης, να διαβάσει τις αναρτήσεις του συμβούλου του, κ. Ψαριανού και να ακούσει το πως μιλάει ο αρχιερέας της κυβέρνησής του ο υπ. Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη. Είναι κράτος δικαίου αυτό στο οποίο υπουργός επιτίθεται σε μάνα θύματος και λέει ότι δε χωράνε στην αίθουσα πρόεδροι κομμάτων; Φαντάζεστε να γινόταν κάτι τέτοιο στην κ. Μπακογιάννη, στη δίκη της 17 Νοέμβρη;», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Σε αυτό το σημείο αντέδρασε ο βουλευτής της ΝΔ κ. Υψηλάντης, λέγοντας ότι η κ. Μπακογιάννη ήταν «σεμνή», προκαλώντας την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που εκείνη την ώρα μπήκε στην αίθουσα, να λάβει θέση. Σημειώνεται ότι η φράση του κ. Υψηλάντη δεν ακούστηκε από τα μικρόφωνα, ωστόσο την επανέλαβε σχολιάζοντάς τη, η κ. Κωνσταντοπούλου.

Διαβάστε επίσης