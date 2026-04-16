Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε, κύριε Μητσοτάκη

Για τον πρωθυπουργό, κράτος δικαίου είναι να μη σβήνονται οι κλήσεις της τροχαίας και να δημοσιεύονται γρήγορα οι διαθήκες, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν μπορεί να λέγεται κράτος δικαίου ένα κράτος στο οποίο το κυβερνών κόμμα χρωστάει στις τράπεζες, είπε στην ομιλία της στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κράτος δικαίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή όσα δήλωσε για την Ευρωπαία εισαγγελέα, διερωτώμενη εάν είναι ένδειξη κράτους δικαίου.

«Σε αυτή τη συζήτηση παρακολουθήσαμε μια από τις πιο άθλιες πρωθυπουργικές ομιλίες, αλλά είναι και από τις τελευταίες πρωθυπουργικές ομιλίες και μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους. Για τον πρωθυπουργό, κράτος δικαίου είναι να μη σβήνονται οι κλήσεις της τροχαίας και να δημοσιεύονται γρήγορα οι διαθήκες. Αυτό που ομολογεί είναι η εμπλοκή του στην οικοδόμηση του βαθέως παρακράτους, το οποίο έχει χτίσει ο κ. Μητσοτάκης. Ήρθε να παραπονεθεί ότι μετά από 42 μέρες, ότι δεν είναι σωστό να συζητάμε για το Κράτος Δικαίου επειδή δε συζητάει ο κόσμος για αυτό στο τραπέζι του Πάσχα. Όμως ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε. Σας βλέπει επικίνδυνους, όπως επικίνδυνο είναι κάθε καθεστώς την ώρα που πέφτει. Είναι κράτος δικαίου να μην εκτελείς το έντλαμα για διεθνή εγκλήματα κατά του Νετανιάχου; Είναι κράτος δικαίου τα ορφανά του φασισμού που έχετε στην κυβέρνηση να αρνούνται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε: «Σήμερα 4 νέα κορίτσια που προσήλθαν στη Βουλή, άοπλες, ακίνδυνες, με μόνο 'έγκλημα' ότι είχαν ένα πανό, υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο και προσήχθησαν. Στο κράτος δικαίου του Μητσοτάκη δεν υπήρχε περιπολικό για την Κυριακή Γρίβα, αλλά υπήρχε για αυτά τα 4 κορίτσια που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν σήμερα για το δικαίωμα στη στέγη».

»Θλιβερό ότι αυτή την ημέρα πραγματοποιήθηκε αυτή η προσαγωγή που αφού υποβλήθηκαν σε εξευτελιστικό έλεγχο στην είσοδο, η μία δέχτηκε και βία και στη συνέχεια προσήχθησαν.

»Δεν είναι κράτος δικαίου το κράτος στο οποίο οι υπουργοί υποθάλπονται, και αυτό όπου οι πολιτικοί φίλοι προσλαμβάνονται ακόμη και χωρίς πτυχία. Και όταν αποκαλύπτεται ότι παρανόμως διορίστηκε, τότε ζητάει και τα ρέστα και επικαλείται την εξωτερική του εμφάνιση, αν είναι δυνατόν.

»Από το σκάνδαλο Λαζαρίδη, δεν σας σώζει η δήλωσή του ότι θα επιστρέψει τα χρήματα. Αυτό το ζήτησα εγώ χθες. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα και θα έπρεπε να ανακοινώσετε τα μέτρα που θα λάβετε.

»Θα πρότεινα να ακούσει ο πρωθυπουργός πώς μιλάει ο κ. Λαζαρίδης, ο κ. Γεωργιάδης, να διαβάσει τις αναρτήσεις του συμβούλου του, κ. Ψαριανού και να ακούσει το πως μιλάει ο αρχιερέας της κυβέρνησής του ο υπ. Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη. Είναι κράτος δικαίου αυτό στο οποίο υπουργός επιτίθεται σε μάνα θύματος και λέει ότι δε χωράνε στην αίθουσα πρόεδροι κομμάτων; Φαντάζεστε να γινόταν κάτι τέτοιο στην κ. Μπακογιάννη, στη δίκη της 17 Νοέμβρη;», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Σε αυτό το σημείο αντέδρασε ο βουλευτής της ΝΔ κ. Υψηλάντης, λέγοντας ότι η κ. Μπακογιάννη ήταν «σεμνή», προκαλώντας την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που εκείνη την ώρα μπήκε στην αίθουσα, να λάβει θέση. Σημειώνεται ότι η φράση του κ. Υψηλάντη δεν ακούστηκε από τα μικρόφωνα, ωστόσο την επανέλαβε σχολιάζοντάς τη, η κ. Κωνσταντοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: 10 παρεμβάσεις για επιχειρηματικότητα, βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα - Θέσεις εργασίας και «One Stop Shop»

15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ορμπανίσκος των Βαλκανίων ο πρωθυπουργός, και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου δράστη που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό σχολείου

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Μπορούμε να το κάνουμε με τον ευκόλο ή τον δύσκολο τρόπο

14:59ANNOUNCEMENTS

Με την υπογραφή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών–Γυναικών 2026

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαπληκτισμός Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Πόσα ψέματα λέτε»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 27χρονος κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας επιτίθεται στους «τυράννους» που ξοδεύουν δισεκατομμύρια για πολέμους

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στο τέλος της 4ετιας οι εκλογές – Εντός Μαΐου η συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε συνεργείο μοτισικλετών στον Κορυδαλλό - Ένας ελαφρά τραυματίας

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου 6 εβδομάδες – Προειδοποίηση για ακυρώσεις πτήσεων

14:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε, κύριε Μητσοτάκη

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρκα: Ο κ. Μητσοτάκης μπέρδεψε το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας χωρίς ρούχα βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα

14:20WHAT THE FACT

ΟΑΚΑ: Χαμός με τα εισιτήρια των Metallica - Μεγάλη αισχροκέρδεια στη μεταπώληση

14:18WHAT THE FACT

Για 25 χρόνια δεν του έδιναν άδεια και τελικά τον απέλυσαν: Το βρετανικό δικαστήριο τον δικαίωσε

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κόσοβο ο Δένδιας για να επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: «Μετακομίζει» το πρωθυπουργικό γραφείο ο Μαγιάρ - Δεν θα κυβερνήσει από το μοναστήρι που φιλοξενούσε τον Όρμπαν

14:11ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παρουσιαστής μπέρδεψε το φακελάκι σε γάμο - Έδωσε κατά λάθος την πιστωτική του κάρτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά – Συντετριμμένος ο πατέρας της Μυρτούς: «Με κατέστρεψαν, τα υποκείμενα αυτά της “κολλούσαν” της κόρης μου αλλά εκείνη δεν ενέδιδε»

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαπληκτισμός Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Πόσα ψέματα λέτε»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας χωρίς ρούχα βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Φόβοι για ταραχές μετά από ομαδικό βιασμό γυναίκας – Ένταση σε διαδήλωση

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στο τέλος της 4ετιας οι εκλογές – Εντός Μαΐου η συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η παρουσία σκόνης «καθαρίζει» την ατμόσφαιρα - Η ανάλυση Κολυδά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 27χρονος κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

12:57ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες - Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες - Δεν υπήρχε έλλειψη ιατρών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ