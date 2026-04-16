Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του, είπε φορτισμένος ο πρωθυπουργός

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά φύλλο της εφημερίδας «Documento» από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Documento» που αναφερόταν στον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μυλωνάκη, έδειξε φορτισμένος από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μιλώντας για «δολοφονικό βούρκο» και «ζούγκλα αθλιότητας» που τον οδήγησαν εκεί.

«Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού βγήκε το δημοσίευμα. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω χρόνια. Δεν τον είδα όμως ποτέ τόσο ταραγμένο. Θα πρέπει να αποδείξει πως όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε με την ανάρτηση που έκανε». Στη συνέχεια επιτέθηκε με σφοδρότητα στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας: «Έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς που με τόση άνεση που επιτίθεστε, το βάρος το ψυχολογικό που φορτώνετε στους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές τους;». Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά παραμένουν οι βασικές διαφωνίες για τα πυρηνικά

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με τις μεγάλες πλατφόρμες συναντάται ο Στάρμερ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο - «Να αναλάβετε τις ευθύνες σας»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για την πρωτιά ο Ολυμπιακός με Αρμάνι - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

11:57LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το MEGA σκόραρε στον ανταγωνισμό - Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Ανδρουλάκης: Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης μετά από απειλές για νέο μακελειό

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντόνιο Κόστα: Ευχαριστώ Μητσοτάκη και Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο

11:41LIFESTYLE

Τζόσουα Τζάκσον - Κέιτι Χολμς: Το reunion στο κόκκινο χαλί που «γύρισε» τον χρόνο πίσω στο «Dawson’s Creek»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον πρώην πρόεδρο για ψευδορκία ζητά ο εισαγγελέας

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να μειώσετε την εφίδρωση: Αποτελεσματικά tips και ιατρικές θεραπείες

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ελπίζω σύντομα να είναι κοντά μας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Το Πακιστάν πιέζει για νέο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν – Ο Νετανιάχου θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επί 10 χρόνια δεχόμουν εκφοβισμό - Ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο στον κόσμο

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

08:23LIFESTYLE

Τζένη Οικονόμου: Αυτή είναι η κατά 40 χρόνια νεότερη σύντροφος του Αλέξανδρου Λυκουρέζου

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να εκκαθαριστούν γρήγορα οι υποθέσεις των βουλευτών, δεν θα επιτρέψω υπονόμευση της ΕΥΠ

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ