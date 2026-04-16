Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Documento» που αναφερόταν στον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μυλωνάκη, έδειξε φορτισμένος από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μιλώντας για «δολοφονικό βούρκο» και «ζούγκλα αθλιότητας» που τον οδήγησαν εκεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το φύλλο της εφημερίδας «Documento» από το βήμα της Βουλής Eurokinissi

«Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού βγήκε το δημοσίευμα. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω χρόνια. Δεν τον είδα όμως ποτέ τόσο ταραγμένο. Θα πρέπει να αποδείξει πως όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε με την ανάρτηση που έκανε». Στη συνέχεια επιτέθηκε με σφοδρότητα στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας: «Έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς που με τόση άνεση που επιτίθεστε, το βάρος το ψυχολογικό που φορτώνετε στους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές τους;». Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

