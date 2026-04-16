Βουλή: «Στα χαρακώματα» σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί - Τι στάση θα κρατήσει η αντιπολίτευση

Όλα δείχνουν προς μια από τις πιο έντονες συζητήσεις στη Βουλή

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στιγμιότυπο από την ολομέλεια την αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής

  • Σήμερα στη Βουλή θα διεξαχθεί έντονη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου με αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
  • Η συζήτηση προκλήθηκε μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ και σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
  • Η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται ρευστή, με πιθανότητα πρόωρων εκλογών και τον σχηματισμό νέων πολιτικών φορέων που αναμένεται να αυξήσουν τις εντάσεις στην αντιπολίτευση.
  • Επιπλέον, η συζήτηση περιλαμβάνει και άλλα θέματα όπως η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, η βεβαίωση σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη και η αύξηση της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
  • Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη, η συζήτηση δεν αναβλήθηκε, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν θα εμποδίσει τέτοια απόφαση αν ληφθεί.
Μια ιδιαίτερα εκρηκτική συζήτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής με τα φώτα να στρέφονται στην αντιπαράθεση που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τους ηγέτες των άλλων πολιτικών κομμάτων.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα το επίπεδο του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου 1,5 μήνα.

Αφορμή για το αίτημα της συζήτησης ήταν η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία άνοιξε εκ νέου την υπόθεση προσθέτοντας το ενδεχόμενο κατασκοπείας, με αποτέλεσμα ο κ. Ανδρουλάκης να σηκώσει κατακόρυφα τους τόνους και να διεκδικήσει μια «τετ α τετ» κόντρα με τον πρωθυπουργό.

Πληροφορίες θέλουν μάλιστα να σηκώνει έντονα τους τόνους και να χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «Νίξον», παραπέμποντας στο σκάνδαλο του Watergate.

Τα κομματικά επιτελεία πάντως προετοιμάζονται για μια διαμάχη ιδιαίτερα υψηλών τόνων, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι η συνεδρίαση ίσως ξεπεράσει σε ένταση άλλες αντίστοιχες διαδικασίες. Σε αυτό συντελεί φυσικά και το γεγονός ότι η πολιτική ζωή, εισέρχεται πλέον σε de facto προεκλογική περίοδο, άσχετα με το αν τελικά θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, αλλά και η πλήρης πολιτική ρευστότητα που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, όπου πολύ σύντομα αναμένεται να προστεθούν τουλάχιστον δύο, ή και τρεις, νέοι πολιτικοί φορείς: του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και ενδεχομένως και του Αντώνη Σαμαρά. Η προοπτική αυτή φαίνεται πως θα οδηγήσει την υπάρχουσα αντιπολίτευση στη Βουλή σε μια προσπάθεια αύξησης των εντάσεων ώστε να ανταποκριθεί στους ισχυρούς κομματικούς ανταγωνισμούς που θα αναδειχθούν το επόμενο διάστημα.

Άλλωστε, το θέμα των υποκλοπών, παρότι είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, είναι βέβαιο πως έχει ήδη επικαλυφθεί από σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, ανάμεσα στα οποία η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δικογραφίες κατά συνολικά 13 βουλευτών και δύο υπουργών της κυβέρνησης, ενώ προστέθηκε τις τελευταίες ημέρες και η υπόθεση της βεβαίωσης σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη, αλλά και η ακρίβεια που συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε κάθε περίπτωση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξεκαθαρίζουν με κάθε τρόπο, είτε μέσω ανακοινώσεων, είτε μέσω πληροφοριών των στελεχών τους, ότι αν η συζήτηση διεξαχθεί με τον κ. Λαζαρίδη να παραμένει μέλος της κυβέρνησης, οι εντάσεις θα είναι ακόμη πιο αυξημένες.

Άλλωστε, ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το δημόσιο ενδιαφέρον στις συνεδριάσεις της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με βίντεο που δημοσίευσε χθες το βράδυ, ξεκαθάρισε ότι η ίδια και το επιτελείο της προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη σημερινή συνεδρίαση, προμηνύοντας έτσι έντονους... «κυματισμούς».

Το ενδεχόμενο αναβολής λόγω Μυλωνάκη

Το σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετωπίζει από χθες ο υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, άνοιξε επίσης το ενδεχόμενο αναβολής της σημερινής συζήτησης.

Συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο αναβολής βρέθηκε στο «τραπέζι» όταν έγινε γνωστή στο Μέγαρο Μαξίμου η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο αυτό παρέμεινε ενεργό για αρκετές ώρες, ωστόσο μετά την ενημέρωση των γιατρών του Ευαγγελισμού, ο πρωθυπουργός επέλεξε να ακολουθηθεί το πρόγραμμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη και για να εκφράσει τις ευχές του για καλή ανάρρωση.

Όταν ενημερώθηκε για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός εκτιμήσει ότι λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργεί αυτή η εξέλιξη, θα πρέπει να αναβληθεί η αυριανή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, τότε το ΠΑΣΟΚ δε θα μπει εμπόδιο σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από το Μέγαρο Μαξίμου.

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες υδρογονανθράκων: Η «ακτινογραφία» του στόχου στο «μπλοκ 2» του Ιονίου

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν συλλαμβάνει τέσσερις Ισραηλινούς - Τους κατηγορεί για πράκτορες της Μοσάντ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε διαιτητής στη μέση του ποδοσφαιρικού αγώνα στον Ισημερινό

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Όλες οι αλλαγές στις νέες δηλώσεις - Πόσο θα σας στοιχίσει ο καθαρισμός

07:05WHAT THE FACT

Κομήτης που δεν έχει εμφανιστεί εδώ και 170.000 χρόνια, ετοιμάζεται να φωτίσει τον ουρανό

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έγκλειστος στις φυλακές εξέδιδε πλαστά τιμολόγια για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για αργία, απεργίες, καταστήματα και αμοιβές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση ηγετών Ισραήλ - Λιβάνου την πρώτη μετά από 34 χρόνια

06:47LIFESTYLE

Τα χαρμόσυνα της TV - Γάμοι, baby boom και κυρίες της τηλεόρασης που συζητιούνται

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

06:42WHAT THE FACT

Χρυσό νόμισμα 1.200 ετών συνδέει τους Βίκινγκς με τον Ιησού Χριστό

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατροί νόμιζαν ότι 3χρονο έχει λευχαιμία - Τελικά ήταν μια σπάνια ασθένεια που «χτυπάει» παιδιά

06:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ψάχνει ένα… θαύμα, όπως το έπος με την ΚΠΡ το 1977!

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Πώς θα λάβουν οι δικαιούχοι το voucher των €300

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Στα χαρακώματα» σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί - Τι στάση θα κρατήσει η αντιπολίτευση

06:19ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η διαφορά 15 ετών στον εμπλουτισμό ουρανίου «σκότωσε» τη συμφωνία ειρήνης Ιράν-ΗΠΑ

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνώριμος των Αρχών ο 26χρονος αρσιβαρίστας που έβγαλε τη Μυρτώ ημιλιπόθυμη από το ξενοδοχείο - Τον «καίνε» πολλές καταγγελίες

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Όλες οι αλλαγές στις νέες δηλώσεις - Πόσο θα σας στοιχίσει ο καθαρισμός

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

06:47LIFESTYLE

Τα χαρμόσυνα της TV - Γάμοι, baby boom και κυρίες της τηλεόρασης που συζητιούνται

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

06:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατροί νόμιζαν ότι 3χρονο έχει λευχαιμία - Τελικά ήταν μια σπάνια ασθένεια που «χτυπάει» παιδιά

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρείες αναγκάζουν εργάτες να βιντεοσκοπούν πώς δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν ρομπότ μέσω AI

19:25LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ