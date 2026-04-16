Βουλή: «Στα χαρακώματα» σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί - Τι στάση θα κρατήσει η αντιπολίτευση

Snapshot Σήμερα στη Βουλή θα διεξαχθεί έντονη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου με αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συζήτηση προκλήθηκε μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ και σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται ρευστή, με πιθανότητα πρόωρων εκλογών και τον σχηματισμό νέων πολιτικών φορέων που αναμένεται να αυξήσουν τις εντάσεις στην αντιπολίτευση.

Επιπλέον, η συζήτηση περιλαμβάνει και άλλα θέματα όπως η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, η βεβαίωση σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη και η αύξηση της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη, η συζήτηση δεν αναβλήθηκε, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν θα εμποδίσει τέτοια απόφαση αν ληφθεί.

Μια ιδιαίτερα εκρηκτική συζήτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής με τα φώτα να στρέφονται στην αντιπαράθεση που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τους ηγέτες των άλλων πολιτικών κομμάτων.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα το επίπεδο του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου 1,5 μήνα.

Αφορμή για το αίτημα της συζήτησης ήταν η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία άνοιξε εκ νέου την υπόθεση προσθέτοντας το ενδεχόμενο κατασκοπείας, με αποτέλεσμα ο κ. Ανδρουλάκης να σηκώσει κατακόρυφα τους τόνους και να διεκδικήσει μια «τετ α τετ» κόντρα με τον πρωθυπουργό.

Πληροφορίες θέλουν μάλιστα να σηκώνει έντονα τους τόνους και να χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «Νίξον», παραπέμποντας στο σκάνδαλο του Watergate.

Τα κομματικά επιτελεία πάντως προετοιμάζονται για μια διαμάχη ιδιαίτερα υψηλών τόνων, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι η συνεδρίαση ίσως ξεπεράσει σε ένταση άλλες αντίστοιχες διαδικασίες. Σε αυτό συντελεί φυσικά και το γεγονός ότι η πολιτική ζωή, εισέρχεται πλέον σε de facto προεκλογική περίοδο, άσχετα με το αν τελικά θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, αλλά και η πλήρης πολιτική ρευστότητα που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, όπου πολύ σύντομα αναμένεται να προστεθούν τουλάχιστον δύο, ή και τρεις, νέοι πολιτικοί φορείς: του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και ενδεχομένως και του Αντώνη Σαμαρά. Η προοπτική αυτή φαίνεται πως θα οδηγήσει την υπάρχουσα αντιπολίτευση στη Βουλή σε μια προσπάθεια αύξησης των εντάσεων ώστε να ανταποκριθεί στους ισχυρούς κομματικούς ανταγωνισμούς που θα αναδειχθούν το επόμενο διάστημα.

Άλλωστε, το θέμα των υποκλοπών, παρότι είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, είναι βέβαιο πως έχει ήδη επικαλυφθεί από σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, ανάμεσα στα οποία η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δικογραφίες κατά συνολικά 13 βουλευτών και δύο υπουργών της κυβέρνησης, ενώ προστέθηκε τις τελευταίες ημέρες και η υπόθεση της βεβαίωσης σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη, αλλά και η ακρίβεια που συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε κάθε περίπτωση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξεκαθαρίζουν με κάθε τρόπο, είτε μέσω ανακοινώσεων, είτε μέσω πληροφοριών των στελεχών τους, ότι αν η συζήτηση διεξαχθεί με τον κ. Λαζαρίδη να παραμένει μέλος της κυβέρνησης, οι εντάσεις θα είναι ακόμη πιο αυξημένες.

Άλλωστε, ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το δημόσιο ενδιαφέρον στις συνεδριάσεις της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με βίντεο που δημοσίευσε χθες το βράδυ, ξεκαθάρισε ότι η ίδια και το επιτελείο της προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη σημερινή συνεδρίαση, προμηνύοντας έτσι έντονους... «κυματισμούς».

Το ενδεχόμενο αναβολής λόγω Μυλωνάκη

Το σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετωπίζει από χθες ο υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, άνοιξε επίσης το ενδεχόμενο αναβολής της σημερινής συζήτησης.

Συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο αναβολής βρέθηκε στο «τραπέζι» όταν έγινε γνωστή στο Μέγαρο Μαξίμου η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο αυτό παρέμεινε ενεργό για αρκετές ώρες, ωστόσο μετά την ενημέρωση των γιατρών του Ευαγγελισμού, ο πρωθυπουργός επέλεξε να ακολουθηθεί το πρόγραμμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη και για να εκφράσει τις ευχές του για καλή ανάρρωση.

Όταν ενημερώθηκε για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός εκτιμήσει ότι λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργεί αυτή η εξέλιξη, θα πρέπει να αναβληθεί η αυριανή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, τότε το ΠΑΣΟΚ δε θα μπει εμπόδιο σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από το Μέγαρο Μαξίμου.

