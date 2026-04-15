Το πρώτο crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης την Πέμπτη στη Βουλή - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Snapshot Την Πέμπτη στη Βουλή θα γίνει συζήτηση πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη δικαστική διερεύνηση των υποκλοπών και θα παρουσιάσει κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των επικοινωνιών.

Θα γίνει αποτίμηση των κυβερνητικών ενεργειών κατά του «βαθιού κράτους» και θα επαναφερθεί η πρόταση της ΝΔ για Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η κυβέρνηση εξετάζει τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρώην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για πιθανή σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Μετά τις 20 Απριλίου ξεκινά η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ που ερευνώνται για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς επιβολή κομματικής πειθαρχίας.

Έτοιμη για έντονη πολιτική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται την Πέμπτη στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία, στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που αφορά το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών, έπειτα από σχετικό αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να παραπέμψει, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, στην εν εξελίξει δικαστική διερεύνηση, καθώς και στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε εμπλοκή του ελληνικού Δημοσίου, ενώ κρίθηκαν ένοχοι τέσσερις ιδιώτες για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator.

Παράλληλα, θα παρουσιάσει τις θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ασφάλειας των επικοινωνιών, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τους για πολιτική εκμετάλλευση και όξυνση του κλίματος.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει σε συνολική αποτίμηση των κυβερνητικών ενεργειών απέναντι στο λεγόμενο «βαθύ κράτος», ενώ θα επαναφέρει στο προσκήνιο και την πρόταση της ΝΔ για Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω των διεθνών εξελίξεων, αλλά πλέον θεωρείται ζήτημα χρόνου να παρουσιαστεί.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η αντιπολίτευση θα ανεβάσει τους τόνους και σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εν μέσω των δικογραφιών που ήδη βρίσκονται στη Βουλή αλλά και αυτών που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της υπόθεσης, το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει προσεκτικά τη δικογραφία που αφορά την πρώην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή τον πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, προκειμένου να αποφασιστεί αν συντρέχουν λόγοι για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στη σαφή κοινωνική αποδοκιμασία των πελατειακών πρακτικών που αναδεικνύονται μέσα από τις δικογραφίες και στην ανάγκη να μην προδικαστεί η ενοχή των εμπλεκόμενων βουλευτών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει δική του πρόταση για Προανακριτική, η οποία πιθανότατα θα τύχει στήριξης και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μετά τις 20 Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει στη Βουλή και η διαδικασία ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που βρίσκονται στη δικογραφία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διερεύνηση της εμπλοκής τους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας για 11 εξ αυτών, με τους ίδιους να ζητούν να ελεγχθούν, δηλώνοντας ότι είναι αθώοι και απορρίπτοντας τις κατηγορίες.

Η κυβερνητική γραμμή προβλέπει ότι δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία, δίνοντας στους βουλευτές τη δυνατότητα να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα ενώ δεν αποκλείεται έως το τέλος του μήνα να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ προκειμένου να δοθεί βήμα σε όλους τους βουλευτές να εκφράσουν τις απόψεις τους, με ανοιχτή διαδικασία τοποθετήσεων για όσους το επιθυμούν.

