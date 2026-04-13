ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «ώρα των αποφάσεων» μετά το Πάσχα

Κώστας Τσιτούνας

  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα ολοκληρώσει τα αιτήματα άρσης ασυλίας σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στις 20 Απριλίου.
  • Μεταξύ 21 και 24 Απριλίου θα γίνει συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας, που θα επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις.
  • Στο τέλος Απριλίου τα κόμματα θα καταθέσουν προτάσεις για σύσταση εξεταστικής ή προανακριτικής επιτροπής.
  • Στις αρχές Μαΐου η Βουλή θα αποφασίσει με ψηφοφορία για τη σύσταση επιτροπής, με πιθανή μυστική κάλπη σε περίπτωση προανακριτικής.
  • Τον Μάιο θα ξεκινήσει η έρευνα της επιτροπής, με καταθέσεις μαρτύρων.
Σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο εισέρχεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αμέσως μετά το Πάσχα, με το πολιτικό κλίμα να γίνεται ολοένα πιο φορτισμένο. Το επόμενο δεκαπενθήμερο θεωρείται καθοριστικό, καθώς θα ληφθούν αποφάσεις τόσο για τα αιτήματα άρσης ασυλίας όσο και για το αν θα προχωρήσει η Βουλή σε εξεταστική ή ακόμη και προανακριτική επιτροπή.

Οι εξελίξεις θυμίζουν αλληλουχία «ντόμινο», με διαδοχικά κοινοβουλευτικά βήματα που επηρεάζουν το ένα το άλλο και διαμορφώνουν το τελικό πολιτικό αποτέλεσμα.

Η εκκίνηση: Ολοκλήρωση των υποθέσεων ασυλίας

Η πρώτη σημαντική φάση ξεκινά αμέσως μετά τις ημέρες του Πάσχα. Τη Δευτέρα 20 Απριλίου συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με στόχο να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν αιτήματα άρσης ασυλίας τα οποία σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιδίωξη είναι να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο εισηγήσεων, ώστε το θέμα να εισαχθεί στην Ολομέλεια χωρίς ανοιχτά ζητήματα.

Η κρίσιμη εβδομάδα στην Ολομέλεια

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεταξύ 21 και 24 Απριλίου αναμένεται η συζήτηση και η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας, σε μια διαδικασία με έντονο πολιτικό συμβολισμό.

Η στάση των κομμάτων θα καταγραφεί δημόσια και θα λειτουργήσει ως ένδειξη για τις επόμενες κινήσεις. Μια ευρεία αποδοχή των αιτημάτων θα διευκολύνει την πορεία προς βαθύτερη διερεύνηση.

Το επόμενο στάδιο: Προτάσεις για επιτροπές

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, τα κόμματα αναμένεται, προς το τέλος Απριλίου, να καταθέσουν τις προτάσεις τους είτε για σύσταση εξεταστικής επιτροπής είτε για προανακριτική. Η επιλογή δεν είναι απλώς διαδικαστική αλλά πολιτικά φορτισμένη, καθώς καθορίζει τόσο το εύρος της έρευνας όσο και το επίπεδο ευθυνών που θα εξεταστούν.

Η τελική απόφαση: Συζήτηση και ψηφοφορία

Στις αρχές Μαΐου, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει επί των προτάσεων αυτών. Θα προηγηθεί εκτενής συζήτηση, πιθανότατα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με έντονες αντιπαραθέσεις.Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία, ενώ στην περίπτωση προανακριτικής επιτροπής αυτή θα διεξαχθεί με μυστική κάλπη, στοιχείο που αυξάνει το πολιτικό ενδιαφέρον και αφήνει περιθώρια διαφοροποιήσεων.

Συγκρότηση επιτροπής

Εφόσον εγκριθεί κάποια από τις προτάσεις, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συγκροτηθεί η επιτροπή. Στις αρχές Μαΐου θα καθοριστούν:

  • τα μέλη από κάθε κόμμα
  • το προεδρείο
  • η λίστα μαρτύρων
  • το χρονοδιάγραμμα των εργασιών

Από εκεί και πέρα ξεκινά η ουσιαστική διερεύνηση.

Μάιος: Έρευνα και πολιτική ένταση

Ο Μάιος αναμένεται να είναι μήνας έντονων εξελίξεων, με την επιτροπή να προχωρά σε καταθέσεις μαρτύρων, εξέταση εγγράφων και πολιτικές αντιπαραθέσεις υψηλής έντασης. Ανάλογα με το είδος της επιτροπής, η έρευνα θα κινηθεί είτε σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών (εξεταστική) είτε σε πιθανές ποινικές ευθύνες (προανακριτική), με διαφορετικές συνέπειες.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για το πολιτικό σύστημα. Αγγίζει ζητήματα διαφάνειας, επηρεάζει τις εσωκομματικές ισορροπίες και ενδέχεται να προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Το διάστημα από τα τέλη Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου αναμένεται ιδιαίτερα πυκνό σε εξελίξεις, με τη Βουλή στο επίκεντρο. Το τελικό αποτέλεσμα — είτε μια ελεγχόμενη εκτόνωση είτε μια έντονη σύγκρουση με ποινικές προεκτάσεις — θα κριθεί στις ψηφοφορίες που έρχονται.

