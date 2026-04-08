Δύο επιτροπές της ΕΕ στην Ελλάδα τον Μάιο: Υπό έλεγχο για ΟΠΕΚΕΠΕ και φυλακές

Σοβαρές εξελίξεις φαίνεται πως επιφυλάσσει για την κυβέρνηση ο Μάιος καθώς όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στην Αθήνα θα βρεθεί επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και άλλες δικογραφίες.

Παράλληλα όμως, όπως αποκαλύπτει σήμερα το Newsbomb.gr, εντός του ίδιου μήνα αναμένεται και η επιτροπή LIBE, η οποία θα έρθει στη χώρα προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κράτησης που επικρατούν στις φυλακές της χώρας.

Ευρωπαϊκή «Εξεταστική» για ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να αποστείλει εκτάκτως στην Ελλάδα την Επιτροπή Ελέγχου Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΕΕ (CONT), προκειμένου να διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως εξηγούν στο Newsbomb.gr στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόκειται για επιτροπή αντίστοιχη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Η CONT θα παραμείνει στη χώρα από τις 26 έως τις 28 Μαΐου και θα χρησιμοποιήσει ως έδρα της τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, όπου για τρεις ημέρες θα εξετάζει μάρτυρες για την υπόθεση του ΟΠΕΠΚΕΠΕ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή πάντως δεν είναι γνωστός ο κατάλογος των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν στις ευρωπαϊκές αρχές. Στην επιτροπή θα μετέχουν αρκετοί ευρωβουλευτές, από όλες τις πολιτικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι πρόεδρος της Επιτροπής CONT είναι ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης Αντρέα Σαβμπ, ο οποίος προέρχεται από την πολιτική «οικογένεια» της ΝΔ, γεγονός που αποτυπώνει και πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος σε σχέση με το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις της Πειραιώς με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Στην Ελλάδα και η LIBE

Στην Αθήνα πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την CONT θα βρεθεί εντός του Μαΐου και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, LIBE.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η διερεύνηση των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές, ένα θέμα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ευρωπαϊκές αρχές.

Σημειώνεται ότι πριν λίγες εβδομάδες, στις αρχές Μαρτίου του 2026, το Συμβούλιο της Ευρώπης σε αναφορά του είχε επισημάνει επίμονα προβλήματα υπερπληθυσμού στις φυλακές, κακών συνθηκών κράτησης και ελλείψεων προσωπικού. Η αναφορά έκανε λόγο για συνθήκες που υπολείπονται των αποδεκτών και νόμιμων ελάχιστων προτύπων και μιλούσε για πλήρως ακατάλληλες συνθήκες υπερπληθυσμού. Η αναφορά εκδόθηκε σε συνέχεια επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει στην Ελλάδα αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2025.

Πλέον, η επίσκεψη της επιτροπής LIBE στην Ελλάδα δείχνει ότι το θέμα πλέον αφορά και τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή LIBE βρισκόταν στην Ελλάδα λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη τον Μάρτιο του 2023, όταν μάλιστα δημιουργήθηκε ρήγμα ανάμεσα στην επιτροπή και την κυβέρνηση που ήθελε να αναβληθεί η επίσκεψη λόγω της κατάστασης πένθους που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες στην Ελλάδα.