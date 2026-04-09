Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή

Στο φόντο των δικογραφιών, το Μαξίμου ανοίγει τη «βεντάλια» θεσμικών αλλαγών – Σκληρή απάντηση σε Ανδρουλάκη

Κώστας Τσιτούνας

Σε μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις γύρω από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργούν έντονο πολιτικό απόηχο, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να χαράξει σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ πολιτικής και δικαστικής αξιολόγησης. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι το αίτημα άρσης ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί «σοβαρή εξέλιξη», χωρίς όμως να προδικάζει οποιαδήποτε ενοχή.

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η άρση ασυλίας δεν συνιστά ποινική καταδίκη, αλλά τυπική διαδικασία προκειμένου οι βουλευτές να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. «Αν δεν ήταν βουλευτές, θα είχαν ήδη κληθεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αποδομήσει την αντιπολιτευτική ρητορική περί «υπόδικων» κοινοβουλευτικών ομάδων.

Η άρση ασυλίας ως «κανόνας» μετά το 2019

Στο ίδιο πλαίσιο, το Μαξίμου υπενθυμίζει ότι από το 2019 και μετά η άρση ασυλίας έχει καταστεί ουσιαστικά κανόνας, εκτός περιπτώσεων που σχετίζονται άμεσα με τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Μάλιστα, τονίζεται ότι στις πρόσφατες περιπτώσεις οι ίδιοι οι βουλευτές ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση και προς την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο έχουν υπάρξει επτά περιπτώσεις άρσης ασυλίας βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Χωρίς να εξισώνει τις υποθέσεις, επιδιώκει να αναδείξει –όπως λέει– την ανάγκη αποφυγής γενικεύσεων και πολιτικής εκμετάλλευσης.

Πολιτική αξιολόγηση χωρίς «δικαστικές ετυμηγορίες»

Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η πολιτική αξιολόγηση κάθε υπόθεσης δεν ταυτίζεται με δικαστική κρίση. Αντιθέτως, αφορά την εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Με αυτό το επιχείρημα, το Μαξίμου επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη πολιτικής τοποθέτησης και στη διατήρηση της θεσμικής τάξης, αποφεύγοντας –τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής– την προεξόφληση εξελίξεων στη Δικαιοσύνη.

Το «λειτουργικό ασυμβίβαστο» στο τραπέζι

Παράλληλα με τη διαχείριση της επικαιρότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο μια ευρύτερη θεσμική συζήτηση που αφορά στο ενδεχόμενο καθιέρωσης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή.

Η πρόταση, όπως διευκρινίζεται, δεν αποτελεί ειλημμένη απόφαση αλλά μια ιδέα υπό επεξεργασία, η οποία θα απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία στο πλαίσιο συνταγματικής αναθεώρησης. Το μοντέλο που εξετάζεται χαρακτηρίζεται ως «λειτουργικό ασυμβίβαστο» και εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με την κυβερνητική λογική, η διπλή ιδιότητα οδηγεί συχνά στην υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς οι υπουργικές υποχρεώσεις υπερισχύουν. Για τον λόγο αυτό, τίθεται και η ιδέα της μείωσης του αριθμού των βουλευτών, ώστε να αποφευχθεί η διόγκωση του πολιτικού προσωπικού.

Συνταγματική αναθεώρηση μετά το Πάσχα

Το κυβερνητικό επιτελείο προαναγγέλλει ότι το συνολικό πλαίσιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση θα παρουσιαστεί αμέσως μετά το Πάσχα. Ήδη, όπως αναφέρεται, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επεξεργάζεται συγκεκριμένες προτάσεις που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Στον αντίποδα, κλείνει –τουλάχιστον προς το παρόν– η συζήτηση για ενδεχόμενη κατάργηση του σταυρού προτίμησης, με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα στηρίξει προτάσεις που περιορίζουν τη δύναμη των ψηφοφόρων.

Σφοδρή αντίδραση για την υπόθεση Τριανταφύλλου

Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε περαιτέρω μετά την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη σε ανάρτηση της συγγραφέως Σώτης Τριανταφύλλου σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν την ενέργεια «απαράδεκτη» και εκτός θεσμικών ορίων.

Το Μαξίμου κάνει λόγο για επιλεκτική ευαισθησία σε ζητήματα κράτους δικαίου και καλεί εμμέσως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναθεωρήσει τη στάση του, προκειμένου να κλείσει το θέμα.

Το πολιτικό διακύβευμα

Πίσω από τις επιμέρους αντιπαραθέσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδιατάξει την ατζέντα, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τις δικογραφίες σε μια ευρύτερη θεσμική μεταρρύθμιση. Το στοίχημα για το Μαξίμου είναι διπλό: Αφενός να περιορίσει το πολιτικό κόστος από τις δικαστικές εξελίξεις και αφετέρου να εμφανιστεί ως φορέας θεσμικών τομών.

Το κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα αποδώσει, θα εξαρτηθεί τόσο από την εξέλιξη των υποθέσεων όσο και από την ικανότητα της κυβέρνησης να μετατρέψει τις προτάσεις σε ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Διαβάστε επίσης

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομες ελληνοποιήσεις σε αρνιά και κατσίκια - Μπαράζ ελέγχων στην αγορά

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πασχαλινή έξοδος: Πόσο θα κοστίσει το ταξίδι σας σε καύσιμα ανάλογο με τον προορισμό

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Τζορτζ Κλούνεϊ σε Τραμπ: Έγκλημα πολέμου οι απειλές στο Ιράν - «Έγκλημα είναι οι απαίσιες ταινίες σου» απαντάει ο Λευκός Οίκος

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένα με νάρκες τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν έδωσε «εναλλακτικές διαδρομές» στα πλοία

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Τι να κάνετε αν δεν το λάβατε χθες

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Στη Μαδρίτη έχει ραντεβού με την ιστορία! | Για το πρώτο βήμα προς τους «4»

08:10WHAT THE FACT

Το νησί που δεν υπάρχει στον χάρτη - Το «καμουφλάζ» πάγου το έκανε αόρατο

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζουν την «επιθετική πολιτική» εξαγορών οι ελληνικές τράπεζες – Οι επόμενοι στόχοι

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volvo Trucks ετοιμάζει φορτηγά υδρογόνου πριν το 2030

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Ποια ΑΦΜ να κάνουν αίτηση σήμερα

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τα κόλπα στις συνεντεύξεις για δουλειά

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει την πραγματική συμφωνία, θα αρχίσουν ξανά τα πυρά»

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φουσκωμένος» ο λογαριασμός για τις διακοπές του Πάσχα - Πόσο κοστίζουν ακτοπλοϊκά, διόδια και καύσιμα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: «Καίει» η τιμή του οβελία - Με μέτρο οι αγορές των καταναλωτών - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newbomb: Η «στρατηγική της ισχύος» του Τραμπ έφερε το Ιράν στο τραπέζι – Τα 4 μεγάλα στοιχήματα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

07:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν - «Αν χτυπάει η καρδιά του θα τον βρούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς- Αναδρομικά έως 1.200€ για χιλιάδες νοικοκυριά

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Ποια ΑΦΜ να κάνουν αίτηση σήμερα

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για κορίτσια σε χωριό της Λάρισας: 13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν

07:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν - «Αν χτυπάει η καρδιά του θα τον βρούμε»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει την πραγματική συμφωνία, θα αρχίσουν ξανά τα πυρά»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση social media στους ανήλικους: Τι λένε οι ειδικοί – Τα «ναι», τα «αλλά» και οι παγίδες - Πώς βοηθά να «επιστρέψουν τα παιδιά στην ηλικία τους»

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newbomb: Η «στρατηγική της ισχύος» του Τραμπ έφερε το Ιράν στο τραπέζι – Τα 4 μεγάλα στοιχήματα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: «Καίει» η τιμή του οβελία - Με μέτρο οι αγορές των καταναλωτών - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ