Θεοδωρικάκος: «Λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, εξελίσσεται επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της κυβέρνησης»

«Μία επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας» βλέπει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον απόηχο των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η παράταξη υπηρετεί διαχρονικά μία αρχή: Διαφάνεια, δικαιοσύνη, νομιμότητα κι ευθύνη παντού. Αυτό είναι το παράδειγμα που οφείλουμε να δίνουμε, με τις πράξεις μας, από οποιαδήποτε θέση», τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Όσοι “έφαγαν” λεφτά, πρέπει να τα γυρίσουν πίσω. Οι συνάδελφοι που ελέγχονται, έχουν δώσει ήδη τη δική τους επιχειρηματολογία. Προς τιμήν τους, όλοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και καλά έκαναν για να διελευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα “τρέξει” γρήγορα και θα αποδειχτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν παρανομήσει», προσέθεσε.

Με αφορμή το σχόλιο του Σωκράτη Φάμελλου περί «κυβέρνησης σκανδάλων και υποδίκων», ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε ότι «αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Ο χαρακτηρισμός που ειπώθηκε από δυνάμεις της αντιπολίτευσης για πλειοψηφία υποδίκων είναι απαράδεκτος, άθλιος και πλήρως αστήρικτος».

