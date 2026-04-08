Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει πολλές αβάσιμες εικασίες»

«Αρχικά, έχω απεριόριστο σεβασμό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ελληνική Δικαιοσύνη και ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως θεωρεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα, ελέγχομαι για μία πράξη που δεν έγινε», είπε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, σχετικά με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία εμπλέκει και το όνομά του.

«Η ιστορία είναι αυτή που είχε εμφανιστεί και πέρυσι, στην πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσα ένα νόμιμο ζήτημα που αφορούσε μεταβίβαση δικαιωμάτων αγρών μεταξύ συζύγων για ανωτέρα βία. Ο λόγος ήταν η εγκυμοσύνη της γυναίκας, μιλάμε για μία νέα αγρότισσα. Ήταν νόμιμο το αίτημα, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και τελικώς η αίτηση απορρίφθηκε», υποστηρίζει.

«Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει πολλές αβάσιμες εικασίες», υπογραμμίζει ακόμη ο κ. Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας πως «θα τοποθετηθώ αρμοδίως εκεί όπου πρέπει, όταν κληθώ», σε σημερινή (08/04) συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Δεν μπορεί να λέει το πόρισμα της δικογραφίας που ήρθε χτες στη Βουλή ότι η παράβαση καθήκοντος προϋποθέτει να τελεστεί παράνομη πράξη και να προκληθεί ζημιά. Η δικογραφία λέει ότι δεν υπάρχει καν προπαρασκευαστικό στάδιο τέλεσης παράνομης πράξης, ούτε υπάρχει ζημιά εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων κι έρχομαι και λέω: Εφόσον δεν υπάρχει παράβαση ή ζημιά ευρωπαϊκή, πώς στοιχειοθετείται ζημιά εθνική; Όμως, επειδή εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη, ζήτησα την άρση της ασυλίας μου. Ελέγχομαι από την εισαγγελία Αθηνών, όχι την Ευρωπαϊκή», προσέθεσε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

