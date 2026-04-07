ΟΠΕΚΕΠΕ -Χατζηβασιλείου: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου - Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες

Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας ζητά ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφερθείς στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠ η οποίοα εμπλέκει και το όνομα του, ο κ. Χατζηβασιλείου τονίζει πως περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες και σημειώνει ότι ελέγχεται για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε.

Αφού εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, αναφέρει για την υπόθεση:

«Πέρυσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον.

»Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

»Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

»Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης».

Διαβάστε επίσης