Τα υπομνήματα και οι δηλώσεις των 11 «γαλάζιων» βουλευτών στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Με την παρουσία των πρώην υπουργών Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Βουλή η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία στη συνέχεια κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση να προτείνει την άρση της ασυλίας και των 11 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές επέλεξαν να αποστείλουν υπομνήματα, με όλους ωστόσο να ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν κάνει κάποια παράνομη πράξη και να ζητούν την άμεση άρση της ασυλίας του προκειμένου να αποφανθεί η Δικαιοσύνη επί της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν διάλογοι μεταξύ των μελών της επιτροπής και των δύο παραπεμφθέντων, χωρίς ωστόσο να μπουν στην ουσία της υπόθεσης.

Ένταση ανάμεσα σε Μηταράκη-Δουδωνή

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τότε προέκυψε και μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νότη Μηταράκη και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος φέρεται να ρώτησε αν εμπίπτει στα βουλευτικά καθήκοντα η επιτέλεση «ρουσφετιών», με τον κ. Μηταράκη να κάνει αργότερα λόγο για «εξυπνακισμούς» και έλλειψη σεβασμού στη διαδικασία, μιλώντας με δημοσιογράφους.

Στη δήλωσή του στο περιστύλιο, ο Νότης Μηταράκης τόνισε: «Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από κει και πέρα παρότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου, επειδή θεωρώ υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου, ζητώ άμεσα την άρση της ασυλίας μου ώστε να απαντήσω τις ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας το ταχύτερο δυνατό», τόνισε ο κ. Μηταράκης.

Νωρίτερα, ο Κώστας Τσιάρας είχε δηλώσει εξερχόμενος από τη Βουλή: «Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα ΙΑΝΟ στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα, όλα θα τα δούμε στη συνέχεια», δήλωσε ο πρώην υπουργός Κώστας Τσιάρας». Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο κ. Τσιάρας, μιλώντας με κοινοβουλυετικούς συντάκτες άσκησε δριμεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνοντας λόγο για πλήρη άγνοια των διαδικασιών και για άλμα λογικής στην προσπάθειά της να χτίσει το κατηγορητήριο εναντίον του. «Τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με το ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντα του βουλευτή».

Σύμφωνα με τα υπομνήματα που έστειλαν στην επιτροπή οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Κώστας Σκρέκας: Διατυπώνω σαφώς και ανενδοιάστως την βούληση μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου.

Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ανέχομαι επ' ουδενί να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο εκμετάλλευσης εις βάρος της αμόλυντης πορείας μου.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους μου και είμαι απολύτως βέβαιος για το ότι δεν υπάρχει το παραμικρό παράνομο να με βαρύνει.

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι πεπεισμένος -με στοιχεία-, ότι η Αθωότητά μου και η Αλήθεια θα αναδειχθούν άμεσα και αδιαμφισβήτητα. Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την Δήλωση μου αυτή και να προχωρήσει τάχιστα η προβλεπόμενη διαδικασία.

Μάξιμος Σενετάκης: Επειδή δεν διέπραξα το αποδιδόμενο αδίκημα και όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, επιθυμώ να παράσχω τις αναγκαίες εξηγήσεις σε κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου,

Σας δηλώνω ότι ζητώ την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου σύμφωνα με τα άρθρο 62 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 43^ και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

Κώστας Καραμανλής: Στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου, χωρίς όμως να καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου. Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

Θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης.

Επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Για τους λόγους αυτούς. Σας παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να αποδειχθεί δικαστικώς και πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητα μου. Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή.

Αλλά και από την περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας προκύπτει, ότι και η περίπτωση του άμεσα ενδιαφερόμενου δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε κατ΄ ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό.

Κατερίνα Παπακώστα: Στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, τα αληθή πραγματικά περιστατικά έχουν εν συνόψει ως εξής: Ως Βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας δέχθηκα να μεταφέρω αίτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου, βιοπαλαιστή, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη λήψη μέρους της ενίσχυσής του. Το αίτημα αυτό, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος, το θεώρησα εύλογο και νόμιμο, θεωρώντας ότι επρόκειτο για μια απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο.

Εν προκειμένω, ζητώ την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της πατρίδας μας. Δηλώνω δε ότι θα απευθυνθώ άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να παράσχω τις εξηγήσεις μου για ό,τι μου αποδίδεται και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω, όπως εξάλλου έπραξα από την πρώτη στιγμή, ότι οι αναφερόμενες στην δικογραφία ενέργειές μου, Δεν είναι παράνομες και Δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη. Η δική μου διαμεσολάβηση δεν ήταν για την πληρωμή πλασματικών, ανύπαρκτων ή μη νόμιμων δικαιωμάτων, (που θα δημιουργούνταν εξ΄ αιτίας αυτής), αλλά για την επιτάχυνση της πληρωμής νόμιμων και ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων, πληρωμή, που είχε καθυστερήσει έξι (6) ολόκληρα έτη περίπου. Στα 26 και πλέον χρόνια του κοινοβουλευτικού μου βίου έτσι έχω μάθει να πολιτεύομαι, να είμαι δίπλα στον πολίτη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον δημόσιο υπάλληλο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και οποιονδήποτε άλλον και να διευκολύνω, στο μέτρο του δυνατού, την επίλυση των προβλημάτων του. Και θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα στον πολίτη, ενεργώντας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, προς το συμφέρον του.

Εν κατακλείδι, η συμπεριφορά για την οποία ελέγχομαι ασκήθηκε καθαρά στα πλαίσια της πολιτικής μου δραστηριοποίησης, της θεσμικής μου ευθύνης, και είναι απολύτως νόμιμη. Για αυτό, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση της Δικαιοσύνης, την οποία και εμπιστεύομαι απόλυτα.

Βασίλης Βασιλειάδης: Από τη μελέτη της δικογραφίας δυνάμει της οποίας ζητείται η άρση της ασυλίας προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου και δή της ανωτέρω. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου και χωρίς να ταυτοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο έτερη επικοινωνία εμού ή συνεργάτη μου με κάποιον από τους αναφερόμενους στη δικογραφία. Σίγουρα, λοιπόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί πράξη που συνιστά αυτουργική ή συμμετοχική δράση και ο απαραίτητος δόλος που πρέπει να επικαλύπτει αυτή (άμεσος β΄ βαθμού) και να οδηγούν αιτιακά σε βέβαιη ζημία. Προκειμένου, όμως, να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά ή αμφιβολία ως προς το πρόσωπό μου, ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια.

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Καθίσταται προφανές ότι η αποδιδόμενη σε εμένα πράξη στερείται παντελώς τόσο νομικής όσο και πραγματικής θεμελίωσης. Δεν υφίσταται ούτε η ελάχιστη ένδειξη προσωπικής μου εμπλοκής, ούτε αποδεικνύεται γνώση, βούληση ή οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής μου στις αποδιδόμενες πράξεις, ενώ, περαιτέρω, η ίδια η επιχειρούμενη θεμελίωση κινήτρου καταρρέει υπό το βάρος αντικειμενικών δεδομένων. Η υπό κρίση κατηγορία δεν συνιστά παρά μία ερμηνευτική κατασκευή, αποσυνδεδεμένη από τα πραγματικά περιστατικά και ασύμβατη με τις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου.

Καθώς όμως η κατασκευή αυτή δύναται να πλήττει την ηθική μου υπόσταση 1 προσφυγή στη δικαστική κρίση συνιστά τη μόνη πρόσφορη οδό για την πλήρη αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μου. Η δημόσια ζωή, και ιδίως η άσκηση κοινοβουλευτικών καθηκόντων, προϋποθέτει όχι μόνο την τήρηση της νομιμότητας, αλλά και την ύπαρξη αισθήματος της πλήρους εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Αυτή επιβάλλει την πλήρη απομάκρυνση κάθε σκιάς, μέσω της προσήκουσας δικαστικής διαδικασίας. Διά ταύτα, ζητώ από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας να εισηγηθεί υπέρ της άρσης της ασυλίας μου, προκειμένου η υπόθεση να αχθεί ενώπιον της τακτικής Δικαιοσύνης και να κριθεί επί της ουσίας της, με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια και την εφαρμογή του νόμου.

Χρήστος Μπουκώρος: Η μεταφορά νόμιμων και δίκαιων αιτημάτων των συμπολιτών μας και δη νέων γεωργών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, αποτελεί πρώτιστο καθήκον ενός βουλευτή της Περιφέρειας. Η άποψη δε, ότι αυτό το καθήκον θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι ανεδαφική. Οι διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου παράγουν αποτελέσματα μετά από εβδομάδες ή και μήνες, όπως σας είναι γνωστό. Οι άνθρωποι και τα ζώα όμως, όπως επίσης σας είναι γνωστό, έχουν ανάγκη να τρέφονται καθημερινά και αυτό απαιτεί πολλά άμεσα έξοδα. Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση το νόμιμο, δίκαιο και αγωνιώδες αίτημα του ζευγαριού μετέφερε εύλογα και θεμιτά, στον τότε Προέδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έτερος βουλευτής του Νομού, ο οποίος δυστυχώς περιλαμβάνεται στην εν γένει δικογραφία για αυτό το ίδιο γεγονός επειδή άσκησε τα καθήκοντα του. Τούτων δοθέντων, αν και ουδέν ποινικό αδίκημα διέπραξα, προκειμένου να εκθέσω τα πραγματικά γεγονότα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών και να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου, ώστε να μην μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, αιτούμαι να γίνει δεκτή η υποβληθείσα Αίτησης της Εισαγγελικής Αρχής για την χορήγηση άδειας άσκησης δίωξής μου.

