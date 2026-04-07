ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας-Μηταράκης οι μόνοι που πήγαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με υπομνήματα οι υπόλοιποι

Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση επί αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

Ορισμένοι βουλευτές αναφέρουν ότι οι κατηγορίες βασίζονται σε αβάσιμες ή τυπικές παρατηρήσεις και δηλώνουν ότι θα παράσχουν πλήρεις εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές.

Ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Μεγάλης Τρίτης η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με θέμα την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τους 11 βουλευτές, έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης βρίσκονται μόνο οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν προσέλθει ώστε να καταθέσουν εκ του σύνεγγυς την πρόθεσή τους να αρθεί η ασυλία τους ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές θα καταθέσουν υπομνήματα με τα οποία επίσης θα ζητάνε την άρση της ασυλίας τους.

Σύμφωνα με τα υπομνήματα που έχουν ήδη σταλεί στην επιτροπή οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Κώστας Σκρέκας: Διατυπώνω σαφώς και ανενδοιάστως την βούληση μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου.

Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ανέχομαι επ' ουδενί να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο εκμετάλλευσης εις βάρος της αμόλυντης πορείας μου.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους μου και είμαι απολύτως βέβαιος για το ότι δεν υπάρχει το παραμικρό παράνομο να με βαρύνει.

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι πεπεισμένος -με στοιχεία-, ότι η Αθωότητά μου και η Αλήθεια θα αναδειχθούν άμεσα και αδιαμφισβήτητα. Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την Δήλωση μου αυτή και να προχωρήσει τάχιστα η προβλεπόμενη διαδικασία.

Μάξιμος Σενετάκης: Επειδή δεν διέπραξα το αποδιδόμενο αδίκημα και όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, επιθυμώ να παράσχω τις αναγκαίες εξηγήσεις σε κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου,

Σας δηλώνω ότι ζητώ την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου σύμφωνα με τα άρθρο 62 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 43^ και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

Κώστας Καραμανλής: Στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου, χωρίς όμως να καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου. Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

Θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης.

Επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Για τους λόγους αυτούς. Σας παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να αποδειχθεί δικαστικώς και πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητα μου. Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή.

Αλλά και από την περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας προκύπτει, ότι και η περίπτωση του άμεσα ενδιαφερόμενου δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε κατ΄ ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό.

Κατερίνα Παπακώστα: Στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, τα αληθή πραγματικά περιστατικά έχουν εν συνόψει ως εξής: Ως Βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας δέχθηκα να μεταφέρω αίτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου, βιοπαλαιστή, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη λήψη μέρους της ενίσχυσής του. Το αίτημα αυτό, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος, το θεώρησα εύλογο και νόμιμο, θεωρώντας ότι επρόκειτο για μια απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο.

Εν προκειμένω, ζητώ την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της πατρίδας μας. Δηλώνω δε ότι θα απευθυνθώ άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να παράσχω τις εξηγήσεις μου για ό,τι μου αποδίδεται και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

