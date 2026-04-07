Τα 3+1 μηνύματα Μητσοτάκη: Από το «βαθύ κράτος» στο ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

Με το τηλεοπτικό του μήνυμα ο πρωθυπουργός επιχειρεί να μετατρέψει την κρίση λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ευκαιρία θεσμικών αλλαγών

Κώστας Τσιτούνας

Σε μία δήλωση με πολλαπλούς αποδέκτες και σαφείς πολιτικές στοχεύσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να επανατοποθετήσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνοντας ταυτόχρονα μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης, την αντιπολίτευση και το πολιτικό σύστημα συνολικά.

Η τοποθέτησή του αναπτύχθηκε σε τρία επίπεδα: τη διαχείριση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μάχη κατά του πελατειακού κράτους και του ρουσφετιού και μια νέα δέσμη θεσμικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τις εκλογές του 2027.Από το τηλεοπτικό του μήνυμα έγινε σαφές ότι η κυβέρνηση επαναπλαισιώνει τη συζήτηση σε όρους «μεταρρύθμισης» και «πολιτικής ηθικής».

Η χρονική συγκυρία δείχνει τρία βασικά κίνητρα:

1. Αποσυμπίεση από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η μετατόπιση της ατζέντας λειτουργεί ως «αντίβαρο» στην αρνητική ειδησεογραφία. Αντί η δημόσια συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από ευθύνες και δικογραφίες, μεταφέρεται σε ένα πιο «ουδέτερο» θεσμικό πεδίο.

2. Επανασυσπείρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας

Σε περιόδους εσωτερικής πίεσης, η ανάδειξη μεγάλων θεσμικών αλλαγών δημιουργεί ένα κοινό αφήγημα και μειώνει τις εσωτερικές τριβές.

3. Σήμα προς την κοινωνία για «κάθαρση»

Η μείωση βουλευτών και το ασυμβίβαστο έχουν ισχυρό συμβολισμό: δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα «διορθώνεται», ακόμη κι αν οι αλλαγές δεν είναι άμεσες.

4. Αιχμές «νομικό ακτιβισμό»

Ένα τέταρτο μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπό μορφή αιχμής προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι οι δικογραφίες έρχονται αποσπασματικά, ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν την απορία τους για τον τρόπο με τον οποίο διέρρευσαν τα στοιχεία της δικογραφίας επιλεκτικά σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης.

«Ταχύτητα και καθαρές απαντήσεις» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Κεντρικός άξονας της παρέμβασης ήταν η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο πρωθυπουργός ζήτησε ρητά να υπάρξουν γρήγορες αποφάσεις για το αν και σε ποιους θα ασκηθούν διώξεις, μετά την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπερασπίστηκε το τεκμήριο αθωότητας των βουλευτών της ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή, αλλά αποτελεί τυπική διαδικασία για την παροχή εξηγήσεων. Παράλληλα, επιχείρησε να περιορίσει τις πολιτικές εντυπώσεις, σημειώνοντας ότι –με βάση τα έως τώρα στοιχεία– δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για βουλευτές της ΝΔ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα των διαρροών, τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί προβληματικές, καθώς –όπως υποστηρίζεται– αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα των υποθέσεων.

Παραδοχή για το «ρουσφέτι» και αιχμές προς όλους

Σε έναν πιο προσωπικό τόνο, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το πελατειακό σύστημα αποτελεί διαχρονική παθογένεια του ελληνικού κράτους, απορρίπτοντας την αντίληψη ότι πρόκειται για φαινόμενο της τελευταίας περιόδου.

«Όποιος βουλευτής ισχυρίζεται ότι δεν έχει εξυπηρετήσει ποτέ πολίτη, είναι απλώς ψεύτης», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία επιχείρησε να διαχωρίσει τη θεμιτή διαμεσολάβηση από την παράνομη παρέμβαση.
Ταυτόχρονα, ανέδειξε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό ως βασικό εργαλείο περιορισμού της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης σε κρίσιμες διαδικασίες αποτελεί το «κλειδί» για τη διαφάνεια.

Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για υποκρισία και λαϊκισμό. Αφορμή αποτέλεσαν οι χαρακτηρισμοί περί «κυβέρνησης υποδίκων», τους οποίους απέρριψε ως νομικά και πολιτικά αβάσιμους.
Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, η κριτική ήταν ιδιαίτερα έντονη, με αναφορές στο παρελθόν του κόμματος και στις πρακτικές πελατειακών διορισμών, αλλά και σε υποθέσεις διαφθοράς προηγούμενων δεκαετιών.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί –όπως διαμηνύθηκε– «ανθρωποφαγία» πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

«Σημείο καμπής» και νέα θεσμική ατζέντα

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εξελίξεις «σημείο καμπής», επιχειρώντας να τις εντάξει σε ένα ευρύτερο αφήγημα ρήξης με το «βαθύ κράτος». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε έναν πρώτο οδικό χάρτη θεσμικών αλλαγών.
Κυριότερη πρόταση αποτελεί το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με πρόβλεψη αντικατάστασης του υπουργού από τον πρώτο επιλαχόντα στην εκλογική του περιφέρεια όσο διαρκεί η υπουργική του θητεία. Πρόκειται για μοντέλο που εφαρμόζεται –όπως σημειώθηκε– σε χώρες όπως η Γαλλία.
Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών, καθώς και άλλων θεσμικών παρεμβάσεων που θα ενταχθούν στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ορίζοντας το 2027 και «ατζέντα 2030»

Οι αλλαγές αυτές τοποθετούνται χρονικά μετά τις εκλογές του 2027, με τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου για την επόμενη αναμέτρηση.

Η συνολική στόχευση αποτυπώνεται στην «ατζέντα 2030», την οποία συνέδεσε με τον εορτασμό των 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, επιχειρώντας να προσδώσει στρατηγικό και ιστορικό βάθος στις πρωτοβουλίες.

Το πολιτικό αποτύπωμα της παρέμβασης

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνιστά μια προσπάθεια πολιτικής αντεπίθεσης σε ένα πεδίο υψηλής πίεσης. Από τη μία, επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναφέροντας τη συζήτηση στη θεσμική της διάσταση. Από την άλλη, επιδιώκει να αναδείξει ένα μεταρρυθμιστικό αφήγημα με αιχμή τη σύγκρουση με το «βαθύ κράτος». Το κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα αποδώσει, θα εξαρτηθεί τόσο από τις εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση όσο και από την πολιτική δυναμική που θα διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες.

Novibet
