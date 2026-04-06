Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επισπεύσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις διαδικασίες

«Αυτό που ζητάμε κι επειδή το θέμα έχει έντονη πολιτική χροιά, υποχρέωση έχουν οι εμπλεκόμενοι να τρέξουν τις υποθέσεις όσο ταχύτερα γίνεται, ενώ στατιστικά να το δείτε, πόσες υποθέσεις που ξεκινούν από τις εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αθωωτικό αποτέλεσμα;», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90.1» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εν εξελίξει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Ορκίζομαι για λογαριασμό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι αποκλείεται να μην είχαν ζητήσει χάρη. Υπήρξαν κινήσει ευαισθησίας. Ως προς την άρση ασυλίας, οι συνάδελφοι θα τη ζητήσουν κι αυτό είναι προς τιμήν τους. Δεν σημαίνει πως όποιου αίρεται η ασυλία, πάει σε δίκη. Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης και να υπάρξει απόφαση για παραπομπή ή μη σε δίκη. Αν κάναμε κάτι διαφορετικό σε αυτήν τη φάση, θα δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης», τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης, υπογράμμισε ακόμη ότι «έχουμε ζητήσει επιτάχυνση των διαδικασιών. Καλό να γίνει αυτό για να υπάρχει καθαρή εικόνα. Στόχος να κινηθούμε θεσμικά κι υπεύθυνα χωρίς να υπάρχει αίσθηση συγκάλυψης».

Σχετικά με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για επανεκκίνηση. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόταση που θα τεθεί στον δημόσιο διάλογο. Δεν ακούγεται πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στη Γαλλία ισχύει αυτό που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, έθεσε και το θέμα της αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή. Να σκεφτούμε έξω από τα τετριμμένα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν είναι κάτι παράνομο ή όχι. Αυτό πρέπει να δούμε. Από το 2019 και μετά έχουμε κάνει σειρά από τομές».

