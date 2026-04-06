Διάλογοι «φωτιά» για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μας ενδιαφέρει πολύ αυτός, έχει εργοστάσιο»,«Δε θα πέσει η κυβέρνηση»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί από τις νόμιμες υποκλοπές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μία μόλις ημέρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αύριο, Μ. Τρίτη θα αποφανθεί επί των προτάσεων προς την Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρκετοί από τους εμπλεκόμενους έχουν ήδη διαμηνύσει δημοσίως ότι δεν έχουν εμπλοκή σε καμία παράνομη πράξη και γι' αυτόν τον λόγο έχουν ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου αυτό να αποδειχτεί και ενώπιον της Δικαιοσύνης, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Έχει εργοστάσιο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά με τον συνεργάτη του Σπήλιου Λιβανού, Νίκο Κότσαλο. Ο κ. Κότσαλος, μιλώντας στον Δημήτρη Μελά για παραγωγό που είχε καταθέσει ένσταση για την ακύρωση των πληρωμών του, επιχειρεί να τον πείσει επικαλούμενος την πραγματική του επαγγελματική ασχολία, δηλαδή ότι είναι εργοστασιάρχης, αλλά και τη σχέση συγγενικού του προσώπου με τον κ. Σπήλιο Λιβανό:

Συγκεκριμένα ο διάλογος έχει ως εξής:

Κότσαλος: Ωραία, δες το ρε Δημήτρη μου πάντως Μας ενδιαφέρει πολύ αυτός, ξέρω τι σου λέω, έχει εργοστάσιο. Ο άντρας της αδελφής του είναι...

Μελάς: Ναι

Κότσαλος: Στο Αγρίνιο από τους πολύ καλούς του Σπήλιο, δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό το να περάσουμε για να μην την φάει τώρα από τον Σπήλιο, κατάλαβες τι εννοώ

Μελάς: Ναι οκ ντάξει.

Κότσαλος: Αυτό!

Μελάς: Άστο θα το δω.

Κότσαλος: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το δούμε, έτσι;

Μελάς: Έγινε!

«Θα γίνεις υπουργός!»


Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης διάλογος με του ίδιου του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκπρόσωπο παραγωγών (ΣΚ), περισσότερο επειδή αποτυπώνεται η μεγάλη πολιτική επιρροή που θα μπορούσε να έχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ στη σταθερότητα της κυβέρνησης, πολύ πριν αυτό ξεσπάσει δημόσια, αφού η καταγραφή της συνομιλίας έγινε το 2021, περίπου έναν μήνα μετά που ο αγροτοσυνδικαλιστής είχε στείλει γραπτό μήνυμα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ανέφερε:

«ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΕΓΩ».

Στην τηλεφωνική συζήτηση, αναφέρεται ο εξής διάλογος, που δείχνει την επίγνωση του Δημήτρη Μελά, αλλά ταυτόχρονα και τις ελπίδες που έτρεφε για την ανάληψη κυβερνητικής θέσης:

Μελάς: Αφού δεν ασχολείται ρε, δεν ασχολείται ρε, θα γίνει μπαμ, θα πέσει το σύμπαν με τη μία με αυτά που έχουμε αφήσει να γίνουν. Θυμήσου το και μακάρι να βγω ψεύτης.

ΣΚ: Ε, τι σε πειράζει εσένα; Αυτό θες, να πάνε και άλλες, να παν κι άλλες προτάσεις

Μελάς: Τι με πειράζει να πέσει και η κυβέρνηση;

ΣΚ: Δε θα πέσει η κυβέρνηση. Θα πας εσύ για υπουργός και θα τα φτιάξεις.

Μελάς: Καλά κάτσε να δεις, κάτσε να δεις... Ε, παίζει κάτι τέτοιο, αλλά όχι για... δεν ξέρω για υπουργός, αλλά για την αποκάτω θέση, πιο κάτω λίγο, την κομβική, παίζει. Αλλά το σκέφτομαι κι εγώ, θα δούμε,

ΣΚ: Ποια για γενικός ή για υφυπουργός;

Μελάς: Ναι, ναι, ναι.

ΣΚ: Να πας, να πας, να πας!

Μελάς: Προς το παρόν, προς το παρόν, προς το παρόν.

ΣΚ: Να πας αδελφέ, να πας... Να σου πω λίγο, ξέρεις γιατί σε πήρα.

Στη συνέχεια της συνομιλίας φαίνεται ο ΣΚ να του ζητάει παρέμβαση ώστε να γίνει επανέλεγχος στους φακέλους δύο παραγωγών τους οποίους αναφέρει ονομαστικά, με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να τον ενημερώνει ότι μπορεί να λυθεί το θέμα μόνο του ενός από τους δύο.

