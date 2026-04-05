ΟΠΕΚΕΠΕ - Λιβανός: «Θέμα χρόνου η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός προέβη στην πρώτη του δήλωση σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ούτε συμμετείχε ούτε θα μπορούσε να διανοηθεί να συμμετάσχει στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, καθιστά σαφές με γραπτή δήλωσή του ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, με αφορμή την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου» διαμηνύει εξίσου ο κ. Λιβανός.

Τονίζει ότι στη θητεία του ως υπουργός υπηρέτησε με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και διά τούτο αποδεδειγμένα, για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιβανός αναφέρει:

Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.
Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις.

Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα, για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου. ‎

