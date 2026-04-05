ΟΠΕΚΕΠΕ - Σενετάκης: «Δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας»

Ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης, αναφερόμενος στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του ονόματός και καθιστά σαφές πως δεν θα επιτρέψει να καταστεί θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας.

Σε γραπτή δήλωσή του σχετικά με τη νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή και την εμπλοκή του ονόματός του, ο κ. Σενετάκης διαμηνύει ότι ουδέποτε προέβη σε αξιόποινη πράξη ούτε παρακίνησε κάποιον να τελέσει, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει θύμα «πολιτικής ανθρωποφαγίας».

Σε ό,τι αφορά τη δικογραφία, αναφέρει ότι κατηγορείται γιατί έθεσε υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημα του. «Ούτε υπέδειξα την λύση, ούτε την γνώριζα - πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο» υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η δήλωσή του



«Ήρθε φαίνεται και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα.



Νιώθω ανακούφιση που μετά από μια μακρά περίοδο ιδιότυπης πολιτικής ομηρίας, λόγω φημών και διαρροών περί εμπλοκής του ονόματος μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μού δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.



Όπως κάθε Έλληνας πολίτης θα ασκήσω το δικαίωμα μου να αποδείξω την αθωότητα μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιοδήποτε να την τελέσει.



Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημα του. Ούτε υπέδειξα την λύση, ούτε την γνώριζα - πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο.



Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει.»

