ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Τρίτη η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εισηγηθεί την άρση ή όχι των 11 βουλευτών

Τη Μεγάλη Τρίτη, στις 11:00 το πρωί, θα διεξαχθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει επί της άρσης της βουλευτικής ασυλίας των 11 βουλευτών που τα ονόματά τους βρίσκονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνεδρίαση θα παραστούν και οι 11 βουλευτές, είτε με φυσική παρουσία είτε θα αποστείλουν υπόμνημα.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για κάθε έναν από τους 11 βουλευτές ξεχωριστά.

Σημειώνεται πως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, καθώς την οριστική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής σε συνεδρίαση που θα γίνει μετά την Κυριακή του Θωμά.

Επισημαίνεται πως η διαδικασία θα είναι διαφορετική για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό που βρίσκονται στη δικογραφία, καθώς η απόφαση για άρση της ασυλίας του θα ληφθεί με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Διαβάστε επίσης