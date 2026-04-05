ΟΠΕΚΕΠΕ-Μαξίμου: Διαχωρισμός πολιτικής από ποινική ευθύνη - Η κυβέρνηση επιμένει σε κάλπες το '27

Η κυβέρνηση επιμένει σε ξεχωριστή πολιτική αξιολόγηση για κάθε εμπλεκόμενο, ενώ η Δικαιοσύνη έχει τον αποκλειστικό λόγο για τις ποινικές ευθύνες – Στο φόντο, το διαχρονικό πρόβλημα των παράνομων επιδοτήσεων και η πολιτική σύγκρουση μέχρι τις εκλογές

Κώστας Τσιτούνας

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυβέρνηση διαχωρίζει την πολιτική αξιολόγηση από την ποινική ευθύνη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Δικαιοσύνη να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για ποινικές ευθύνες.
  • Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, η άρση ασυλίας των βουλευτών θεωρείται κανόνας, με εξαιρέσεις μόνο για πράξεις που σχετίζονται άμεσα με κοινοβουλευτικά καθήκοντα.
  • Η κυβέρνηση προτείνει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της κακοδιαχείρισης αγροτικών επιδοτήσεων, που έχουν κοστίσει στη χώρα περίπου 3 δισ. ευρώ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
  • Απορρίπτεται ο χαρακτηρισμός περί «κυβέρνησης υποδίκων», καθώς η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή και αποτελεί θεσμική διαδικασία που αφορά βουλευτές από όλα τα κόμματα.
  • Η κυβέρνηση επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027 και ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη σαφών πολιτικών προτάσεων και συνεργασιών.
Snapshot powered by AI

Η «γραμμή» της κυβέρνησης όπως την περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στην πολιτική και την ποινική αξιολόγηση. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικογραφία που βρίσκεται πλέον στη Βουλή, υπογράμμισε ότι κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά — όχι από ποινικής πλευράς, αλλά πολιτικά.

Η ποινική διάσταση, όπως διευκρίνισε, ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη, ενώ η κυβέρνηση και τα κόμματα καλούνται να αξιολογήσουν τη στάση και τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων προσώπων σε πολιτικό επίπεδο.

Άρση ασυλίας: Συνταγματική υποχρέωση με εξαιρέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μαρινάκης μιλώντας στο ACTION 24 στο ζήτημα της άρσης ασυλίας των βουλευτών. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, η άρση ασυλίας αποτελεί πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Εξαιρούνται μόνο περιπτώσεις που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, όπως δηλώσεις ή ψήφοι εντός της Βουλής. Στην πράξη, όπως σημείωσε, τα περισσότερα αιτήματα άρσης ασυλίας γίνονται δεκτά, ενώ συχνά οι ίδιοι οι βουλευτές ζητούν την άρση για να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Από τη διαμεσολάβηση έως το παράνομο αίτημα

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης Μαρινάκη αποτέλεσε ο διαχωρισμός μεταξύ δύο ειδών συμπεριφορών: Από τη μία, η απλή διαβίβαση αιτημάτων πολιτών προς τις υπηρεσίες και από την άλλη, η συνειδητή επιμονή σε παράνομες ενέργειες.

Όπως εξήγησε, η πρώτη περίπτωση αποτελεί πάγια πρακτική όλων των πολιτικών γραφείων και δεν συνιστά παρανομία, καθώς ο έλεγχος νομιμότητας ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αντίθετα, η γνώση και επιμονή σε παράνομο αίτημα συνιστά σοβαρή υπόθεση με διαφορετική απαξία.

Κακουργήματα, δόλος και τεκμήριο αθωότητας

Αναφερόμενος στις βαρύτερες κατηγορίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα κακουργήματα προϋποθέτουν δόλο και αφορούν σημαντικά ποσά, άνω των 120.000 ευρώ. Ωστόσο, επανέλαβε ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους και προειδοποίησε για τον κίνδυνο «ανθρωποφαγίας» και πρόωρων συμπερασμάτων, πριν εξεταστούν τα πραγματικά στοιχεία της κάθε υπόθεσης.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα ευρύτερο και διαχρονικό πρόβλημα κακοδιαχείρισης αγροτικών επιδοτήσεων, το οποίο έχει κοστίσει στην Ελλάδα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προτάσσει ως βασική λύση τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό φαινομένων κακοδιοίκησης.

Κυβέρνηση «υποδίκων» και αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό περί «κυβέρνησης υποδίκων», τονίζοντας ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή. Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί σε καθεστώς άρσης ασυλίας 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα, γεγονός που —όπως υποστήριξε— αποδεικνύει ότι πρόκειται για θεσμική διαδικασία και όχι για ένδειξη ενοχής.

Εκλογές το 2027 και αιχμές προς ΠΑΣΟΚ

Στο πολιτικό σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ερωτήματα για το πρόγραμμα και τις πιθανές συνεργασίες του, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματα για εκλογές πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς πολιτικές προτάσεις.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη, με αφορμή και τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τόνισε ότι η προστασία της ανεξαρτησίας των δικαστών αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική υποχρέωση και προειδοποίησε για τους κινδύνους πολιτικής εκμετάλλευσης δικαστικών υποθέσεων.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει όχι μόνο πιθανές ατομικές ευθύνες, αλλά και ένα βαθύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα στη λειτουργία του κράτους.

Την ώρα που η Δικαιοσύνη καλείται να αποδώσει ευθύνες, το πολιτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια διπλή πρόκληση: να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποφύγει τον πειρασμό της ισοπέδωσης και της μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
