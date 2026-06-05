Καιρός: Περιορίζεται και πάλι η αστάθεια – Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο με 34 βαθμούς

Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Περιορίζεται και πάλι η αστάθεια – Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο με 34 βαθμούς
AP
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες και βόρειο Αιγαίο, με γενικά αίθριο καιρό στις υπόλοιπες περιοχές.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, με μέγιστες τιμές γύρω στους 26
  • 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί και βόρειοι 3
  • 5 μποφόρ.
  • Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα υπόλοιπα μέρη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά.
  • Από το Σάββατο έως και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και βόρειοι 2
  • 7 μποφόρ.
  • Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ειδικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με παρουσία ομίχλης.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 5 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Χαλκιδική λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι - απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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