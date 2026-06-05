Βριλήσσια: Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις των ΤΕΕΜ
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- Έκρηξη σε ΑΤΜ τράπεζας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Βριλήσσια.
- Το περιστατικό συνέβη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης στη λεωφόρο Πεντέλης 39.
- Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις των ΤΕΕΜ για έρευνα της έκρηξης.
- Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα από το ΑΤΜ.
Έκρηξη σε ΑΤΜ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6), στις 03:55 στα Βριλήσσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρίσκεται σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πεντέλης 39.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις των ΤΕΕΜ, προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό από το ΑΤΜ.
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