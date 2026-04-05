Αραμπατζή: Ζητά προκαταρκτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν έχω τίποτα να κρύψω»

Τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση της εμπλοκής του ονόματός της στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα, η βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή.

Η ίδια τονίζει ότι «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και τίποτα να κρύψει» και ζητά την προκαταρκτική, «έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες».

Η κ. Αραμπατζή στην ανάρτησή της υποστηρίζει ότι «δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ αναφερόμενη στη θητεία της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει ότι «ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους».

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες.

Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας.

Η αλήθεια θα λάμψει!».

