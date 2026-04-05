Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι υπουργοί απομακρύνθηκαν για λόγους ευαισθησίας

Στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις πολιτικές εξελίξεις που έχουν προκύψει, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι οι απομακρύνσεις υπουργών έγιναν για λόγους πολιτικής ευαισθησίας και όχι ως παραδοχή ενοχής.

Όπως σημείωσε, «οι συγκεκριμένες κινήσεις είχαν χαρακτήρα θεσμικής υπευθυνότητας», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των θεσμών και να μην αφήνει σκιές σε περιόδους που η Δικαιοσύνη διερευνά υποθέσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την έκβαση των υποθέσεων που έχουν έρθει στο προσκήνιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αμφιβάλλω αν οι περιπτώσεις Τσιάρα, Βαρτζόπουλου αλλά και άλλες, θα καταδικαστούν από τη Δικαιοσύνη», αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι, κατά την εκτίμησή του, πρόκειται για υποθέσεις με περιορισμένη νομική βάση.

Σχολιάζοντας και την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην είναι εκ νέου υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για μια κίνηση με ιδιαίτερη πολιτική σημασία. «Ήταν μια επιλογή που δεν πρέπει να υποτιμά κανείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τέτοιες αποφάσεις έχουν το δικό τους βάρος στο πολιτικό σκηνικό και αποτυπώνουν τη στάση ευθύνης που καλούνται να επιδείξουν τα δημόσια πρόσωπα σε κρίσιμες συγκυρίες.

Διαβάστε επίσης