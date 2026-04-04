Κώστας Αχ. Καραμανλής: Παραμένω βουλευτής ως τη λήξη θητείας - Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές, αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των στοιχείων της δικογραφίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εμπλέκεται από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στην ίδια δήλωση, που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί του Σαββάτου, ο Κώστας Καραμανλής διευκρινίζει πως «τιμά την εντολή των συμπολιτών του» και παραμένει βουλευτής ως το τέλος της θητείας.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Καραμανλή

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

