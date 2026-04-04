Γιάννης Κεφαλογιάννης: Σε κούτα πήρε από τη Βουλή το τμήμα της δικογραφίας που τον αφορά

Σε κούτα πήρε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης από τη Βουλή τα αντίγραφα του ογκωδέστατου τμήματος της δικογραφίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο πρώην υπουργός, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, βρέθηκε στη Βουλή το πρωί του Σαββάτου και παρέλαβε το συγκεκριμένο τμήμα της δικογραφίας, στο σύνολο της οποίας περιλαμβάνονται τα ονόματα 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η δικογραφία διαβιβάστηκε χθες Παρασκευή στη Βουλή, σε δύο τμήματα. Το ένα σκέλος είναι προσβάσιμο από όλους και ήδη το έχουν παραλάβει κάποιοι εκ των εμπλεκόμενων, το δεύτερο όμως, που αφορά πρώην υπουργούς, βρίσκεται σε οκτώ αντίγραφα στο Γραφείο 168 της Βουλής.

Εκεί, τα μέλη κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας, μπορούν να δουν το αντίγραφο της δικογραφίας που αντιστοιχεί στο κόμμα, χωρίς να μπορεί όμως να το αποκαλύψει – γι΄αυτό και οι βουλευτές εισέρχονται έχοντας προηγουμένως παραδώσει τα κινητά τους τηλέφωνα. Πρόκειται για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό στο ίδιο υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή.

