Μίνι ανασχηματισμός, μέγιστη πίεση - Σε τροχιά άμυνας η κυβέρνηση για να περιορίσει τη φθορά

«Χειρουργικές» αντικαταστάσεις εσωκομματικά μηνύματα και αγώνας περιορισμού της πολιτικής φθοράς

Κώστας Τσιτούνας

  • Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης στοχεύει στην άμυνα και τον περιορισμό της πολιτικής φθοράς λόγω της υπόθε ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την ευρωπαϊκή και τεχνοκρατική αναδιάρθρωση του τομέα.
  • Ο Ευάγγελος Τουρνάς επιστρέφει στην Πολιτική Προστασία για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
  • Απομακρύνθηκαν υπουργοί και υφυπουργοί που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ ενισχύθηκε η κομματική πειθαρχία.
  • Η υπόθεση μεταφέρεται στη Βουλή, όπου αναμένονται συνεδριάσεις και προανακριτική επιτροπή, αυξάνοντας την κοινοβουλευτική πίεση στην κυβέρνηση.
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαβίβαση των σχετικών δικογραφιών στη Βουλή έχουν φέρει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με ένα ασφυκτικό πολιτικό σκηνικό. Οι παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών δεν άφησαν πολλά περιθώρια κινήσεων στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε έναν άμεσο, αλλά σαφώς στοχευμένο ανασχηματισμό, επιχειρώντας να ανακόψει τη δυναμική της κρίσης.

Στο νέο σχήμα εισέρχονται πρόσωπα με συγκεκριμένη αποστολή: ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς με εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μακάριος Λαζαρίδης (της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού) τοποθετείται ως υφυπουργός στο ίδιο χαρτοφυλάκιο, ενώ ο Ευάγγελος Τουρνάς επιστρέφει στο τιμόνι της Πολιτικής Προστασίας. Την ίδια ώρα, εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Χρήστος Κέλλας, σε μια κίνηση που αποτυπώνει τη διάθεση για άμεσες «διορθώσεις».

Η ορκωμοσία πραγματοποιείται ενώπιον του Προέδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης - παραλαβής στα υπουργεία.

Ανασχηματισμός με χαρακτήρα άμυνας

Παρά τις αλλαγές, το νέο κυβερνητικό σχήμα δεν συνιστά μια συνολική επανεκκίνηση. Πρόκειται περισσότερο για μια αμυντική παρέμβαση, με βασικό στόχο την απομάκρυνση προσώπων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και τη συγκράτηση της φθοράς.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα αποφασιστικότητας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ανοχή σε φαινόμενα που δημιουργούν σκιές. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγει μια ευρεία αναδιάταξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα αποσταθεροποίησης. Το δίλημμα είναι σαφές: πυγμή χωρίς ρήξεις που θα διαταράξουν τη συνοχή.

Ριζικές παρεμβάσεις στο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επιλογή για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου επιχειρείται ουσιαστική αναδιάρθρωση. Η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά σηματοδοτεί τη στροφή προς μια πιο ευρωπαϊκή και τεχνοκρατική προσέγγιση, με έμφαση στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Στόχος είναι η μετάβαση από ένα μοντέλο διαχείρισης επιδοτήσεων σε μια πιο σύγχρονη πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, που θα εστιάζει στην ανάπτυξη και την εξυγίανση.

Επιχειρησιακή ενίσχυση στην Πολιτική Προστασία

Η επιστροφή του Ευάγγελου Τουρνά στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η εμπειρία του θεωρείται κρίσιμη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων.

Στο μεταξύ, οι αρμοδιότητες για την ψυχική υγεία που κατείχε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος μεταφέρονται εντός του Υπουργείου Υγείας, ενώ αλλαγές καταγράφονται και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με την απομάκρυνση του Νότη Μηταράκη. Λόγω μάλιστα της μετακίνησης του Μακάριου Λαζαρίδη το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του κόμματος.

Μηνύματα και στο εσωτερικό της ΝΔ

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην κυβέρνηση. Ο Κώστας Σκρέκας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ανοίγοντας τον δρόμο για μεταβατική λύση έως το συνέδριο του κόμματος.

Καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Στέλιος Κονταδάκης, μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ενίσχυση του κομματικού μηχανισμού. Το μήνυμα προς τα στελέχη είναι σαφές. Η πειθαρχία και η δημόσια εικόνα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες πολιτικής επιβίωσης.

Η επόμενη μάχη στη Βουλή

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στη Βουλή, όπου ξεκινά μια κρίσιμη φάση. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει τη Μεγάλη Τρίτη για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται και η κατάθεση πρότασης για προανακριτική επιτροπή.

Η μεταφορά της υπόθεσης στο θεσμικό επίπεδο ενισχύει τη βαρύτητά της και παρατείνει τη διάρκεια της πολιτικής πίεσης. Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μια σύνθετη διαδικασία, με συνεχή κοινοβουλευτικό έλεγχο και αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας.

Δοκιμασία αξιοπιστίας και συνοχής

Η συγκυρία αυτή αποτελεί κρίσιμο τεστ για την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση αποκτά θεσμικό βήμα για να εντείνει την πίεση, ενώ στο εσωτερικό της πλειοψηφίας ενδέχεται να αναπτυχθούν νέες εντάσεις, καθώς οι βουλευτές καλούνται να τοποθετηθούν σε κρίσιμες αποφάσεις.

Ο ανασχηματισμός, σε αυτή τη φάση, λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο ανάσχεσης παρά ως λύση. Η ευθύνη μετατοπίζεται σε πρόσωπα, χωρίς να αλλάζει η βασική πολιτική κατεύθυνση.

Το αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει θα φανεί σύντομα. Εάν οι αποκαλύψεις συνεχιστούν ή η πολιτική πίεση ενταθεί, οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς. Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για μια αναγκαστική επιλογή για τη διατήρηση των ισορροπιών.

