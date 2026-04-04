ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια των βουλευτών οι δικογραφίες από σήμερα

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οι 11 εμπλεκόμενοι βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήραν στα χέρια τους αντίγραφα της δικογραφίας που έχει προκαλέσει ραγδαίες πολιτικές αναταράξεις. Στόχος είναι να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσουν πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας που θα γίνει τη Μ. Τρίτη και η οποία θα αποφασίσει προκαταρκτικά επί της άρσης της ασυλίας τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η δικογραφία θα χορηγηθεί σήμερα μετά τις 11:00 το πρωί και στους βουλευτές που μετέχουν της επιτροπής ώστε να σχηματίσουν άποψη επί του θέματος. Στόχος της τόσο γρήγορης διαδικασίας που ακολουθείται και στην οποία γίνεται αξιοποίηση ακόμη και των ωρών, είναι να μην υπάρξει κίνδυνος παραγραφής οποιουδήποτε τυχόν αδικήματος, κάτι το οποίο επεσήμανε και το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ωστόσο, οι εξελίξεις για σήμερα δεν αφορούν μόνο τη λεγόμενη «βουλευτική» δικογραφία, αλλά και την «υπουργική», η οποία αφορά φερόμενα αδικήματα που έκαναν ενόσω ήταν υπουργοί οι Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή.

Συγκεκριμένα, από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, στην αίθουσα 168 της Βουλής θα μπορούν να προσέλθουν όλοι οι βουλευτές προκειμένου να ερευνήσουν την έκτασης 3.000 σελίδων δικογραφία και να παραλάβουν τις σημειώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η διαδικασία αφορά το σύνολο των βουλευτών, καθώς οι υπουργοί δεν κρίνονται επί της άρσης της ασυλίας τους από την Επιτροπή Δεοντολογίας, αλλά το θέμα τους συζητείται απευθείας από την Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει τελικά αν κάθε πρόσωπο ξεχωριστά θα παραπεμφθεί σε Προανακριτική. Αυτή με τη σειρά της θα παραπέμψει ή όχι στο Δκαστικό Συμβούλιο κι από κει σε Ειδικό Δικαστήριο.

Οι διάλογοι «φωτιά»

Πλέον το ενδιαφέρον ευλόγως στρέφεται στο περιεχόμενο των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες του συνεργάτη του Γιάννη Κεφαλογιάννη με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ο συνεργάτης φαίνεται να ζητούσε εξυπηρετήσεις για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει εμπλοκή και στην πρώτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει απομακρυνθεί από το περιβάλλον του κ. Κεφαλογιάννη.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει η πληροφορία που δημοσιεύτηκε χθες στο Πρώτο Θέμα, σύμφωνα με την οποία ο Γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας ζητά από τον κ. Μελά να μεσολαβήσει για την εξυπηρέτηση αγρότη από την περιοχή του, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαπιστώνει ότι η προθεσμία για τη συγκεκριμένη διαδικασία έχει κλείσει και ότι «θα το κάνει χεράτα», ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τον αρμόδιο υπάλληλο και τον επιφορτίζει να διευκολύνει τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά το κακούργημα για το οποίο φέρεται να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής, αυτό αφορά τη μεσολάβηση για ικανοποίηση ομαδικού αιτήματος 37 παραγωγών, με τη ζημιά να φτάνει τα 120.000 ευρώ. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι καταγραφές δεν αφορούν τον ίδιο τον κ. Καραμανλή, αλλά στενό του συνεργάτη.