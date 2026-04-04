ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια των βουλευτών οι δικογραφίες από σήμερα

  Οι πρώτοι διάλογοι-φωτιά και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για άρσεις ασυλίας και προανακριτικές

Αντώνης Ρηγόπουλος

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οι 11 εμπλεκόμενοι βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήραν στα χέρια τους αντίγραφα της δικογραφίας που έχει προκαλέσει ραγδαίες πολιτικές αναταράξεις. Στόχος είναι να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσουν πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας που θα γίνει τη Μ. Τρίτη και η οποία θα αποφασίσει προκαταρκτικά επί της άρσης της ασυλίας τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η δικογραφία θα χορηγηθεί σήμερα μετά τις 11:00 το πρωί και στους βουλευτές που μετέχουν της επιτροπής ώστε να σχηματίσουν άποψη επί του θέματος. Στόχος της τόσο γρήγορης διαδικασίας που ακολουθείται και στην οποία γίνεται αξιοποίηση ακόμη και των ωρών, είναι να μην υπάρξει κίνδυνος παραγραφής οποιουδήποτε τυχόν αδικήματος, κάτι το οποίο επεσήμανε και το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ωστόσο, οι εξελίξεις για σήμερα δεν αφορούν μόνο τη λεγόμενη «βουλευτική» δικογραφία, αλλά και την «υπουργική», η οποία αφορά φερόμενα αδικήματα που έκαναν ενόσω ήταν υπουργοί οι Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή.

Συγκεκριμένα, από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, στην αίθουσα 168 της Βουλής θα μπορούν να προσέλθουν όλοι οι βουλευτές προκειμένου να ερευνήσουν την έκτασης 3.000 σελίδων δικογραφία και να παραλάβουν τις σημειώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η διαδικασία αφορά το σύνολο των βουλευτών, καθώς οι υπουργοί δεν κρίνονται επί της άρσης της ασυλίας τους από την Επιτροπή Δεοντολογίας, αλλά το θέμα τους συζητείται απευθείας από την Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει τελικά αν κάθε πρόσωπο ξεχωριστά θα παραπεμφθεί σε Προανακριτική. Αυτή με τη σειρά της θα παραπέμψει ή όχι στο Δκαστικό Συμβούλιο κι από κει σε Ειδικό Δικαστήριο.

Οι διάλογοι «φωτιά»

Πλέον το ενδιαφέρον ευλόγως στρέφεται στο περιεχόμενο των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες του συνεργάτη του Γιάννη Κεφαλογιάννη με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ο συνεργάτης φαίνεται να ζητούσε εξυπηρετήσεις για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει εμπλοκή και στην πρώτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει απομακρυνθεί από το περιβάλλον του κ. Κεφαλογιάννη.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει η πληροφορία που δημοσιεύτηκε χθες στο Πρώτο Θέμα, σύμφωνα με την οποία ο Γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας ζητά από τον κ. Μελά να μεσολαβήσει για την εξυπηρέτηση αγρότη από την περιοχή του, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαπιστώνει ότι η προθεσμία για τη συγκεκριμένη διαδικασία έχει κλείσει και ότι «θα το κάνει χεράτα», ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τον αρμόδιο υπάλληλο και τον επιφορτίζει να διευκολύνει τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά το κακούργημα για το οποίο φέρεται να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής, αυτό αφορά τη μεσολάβηση για ικανοποίηση ομαδικού αιτήματος 37 παραγωγών, με τη ζημιά να φτάνει τα 120.000 ευρώ. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι καταγραφές δεν αφορούν τον ίδιο τον κ. Καραμανλή, αλλά στενό του συνεργάτη.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ