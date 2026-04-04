«Να τα βάλουμε στους δικούς μας»: Τι αποκαλύπτουν διάλογοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Snapshot Καταγεγραμμένοι διάλογοι αποκαλύπτουν συζητήσεις για την ανακατανομή κοινοτικών επιδοτήσεων υπέρ «δικών τους» προσώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνομιλίες μεταξύ πολιτικών προσώπων και στελεχών, διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το καλοκαίρι του 2025.

Σε συνομιλίες, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να πιέζει για πληρωμές και τροποποιήσεις στοιχείων παραγωγών μέσω παρέμβασης στο ψηφιακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχεται ότι έκανε «παραθυράκια» για να πληρώνονται συγκεκριμένοι δικαιούχοι από το 2019 έως το 2021.

Οι διοικητικές τροποποιήσεις των δηλώσεων παραγωγών γινόταν εσωτερικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ψηφιακό σύστημα να ελέγχει πλέον τις αλλαγές και να αποτρέπει χειροκίνητες παρεμβάσεις.

«Να κόψουμε απ’ αλλού και να τα βάλουμε στους δικούς μας», φαίνεται πως συζητούσε πρώην υπουργός με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 και η φράση αποτελεί μέρος μόνο ενός εκ των πολλών διαλόγων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πρόκειται για καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2020-2021 ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραγωγούς, με επίκεντρο τη διαχείριση και κατανομή των κοινοτικών επιδοτήσεων. Κάποιοι εκ των διαλόγων αυτών μάλιστα περιλαμβάνονται και στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή το καλοκαίρι του 2025, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή» σε σημερινό δημοσίευμά της. Σήμερα, τα στοιχεία αυτά αποτελούν κρίσιμο τμήμα των νέων ερευνών για τον «αμαρτωλό» οργανισμό.

Σε συνομιλία από τον Σεπτέμβριο του 2021 μεταξύ του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά αναφέρεται: «Να δούμε αν είναι κάνα δύο-δυόμισι εκατομμύρια μήπως τα κόψουμε απ’ αλλού και τα βάλουμε να τα πάρουν οι δικοί μας».

Διευθυντής γραφείου: «Αν μπορείς να πεις στον δικό μας εκεί, δεν ξέρω σε ποιον, να μας βγάλει μια λίστα για δικαιούχους στον νομό Αιτωλοακαρνανίας της κλημεντίνης, ΟΣΔΕ κλημεντίνης».

Μελάς: «Εντάξει».

Διευθυντής γραφείου: «Δηλαδή κλημεντίνη τι είναι δηλωμένο, πόσοι δικαιούχοι θέλω, και αν το έχει και ανά περιοχή ακόμα καλά ή ονόματα, αλλά το θέλω γιατί να δούμε αν είναι κάνα δύο-δυόμισι εκατομμύρια μήπως τα κόψουμε απ’ αλλού και τα βάλουμε να τα πάρουν οι δικοί μας κάτω COVID».

Τον Νοέμβριο του 2021, οι Εσωτερικές Υποθέσεις κατέγραψαν επιπλέον συνομιλίες μεταξύ του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και βουλευτή από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 11 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έχει ζητηθεί άρση ασυλίας. Ο βουλευτής Σερρών εμφανίζεται να πιέζει για την εξέλιξη υπόθεσης που είχαν συζητήσει σε προηγούμενη επικοινωνία τους.

Βουλευτής: «Δεν μου λες, τι έγινε με τον τέτοιον;».

Μελάς: «Λοιπόν, κοίταξε να σου πω […], γιατί μου στέλνεις και κάποια μηνύματα με την υπομονή», ακούγεται να απαντά με ενοχλημένο ύφος ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζει: «Είναι ο μοναδικός από τους 550 που εκκρεμεί το 2015 για να αρχίσουν να πληρώνονται που έχει πληρωθεί, που πληρώνονται 2019, 2020, 2021, ο μοναδικός, αυτό θέλω να το ξέρεις». Και πιο κάτω ο ίδιος ακούγεται να λέει: «Εγώ τον έβαλα τότε από το παράθυρο και πληρώθηκε το 2019, πληρώθηκε μετά το 2020 και τώρα πληρώνεται το 2021».

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, βουλευτής φέρεται να ζητά επίμονα παρέμβαση στο ψηφιακό σύστημα, ώστε να τροποποιηθούν τα δηλωθέντα στοιχεία παραγωγού. «Αυτός ήταν τα θέματα με τα γάλατα. (…) Δεν τον αφήσαμε να κάνει τροποποιητική, με αποτέλεσμα, ενώ μπορεί, ενώ πρέπει να πάρει λεφτά, να μην τον αφήνουμε να πάρει λεφτά», ακούγεται να λέει ο βουλευτής. Και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά: «Κανονικά οι διοικητικές πράξεις, άρα οι τροποποιήσεις είναι δική μας εφεύρεση. (…) Δεν τον άφηνε το σύστημα, αλλά αυτό, για αυτό σου εξήγησα πριν, επειδή μας έδωσε τη δυνατότητα, μόνο μία που να φαίνεται προφανές λάθος και ελέγχεται πλέον το σύστημα, δεν ήταν χειρόγραφα, όπως πριν που μας τα φέρνατε, τα αλλάζαμε και το βάζαμε στην άκρη και το κρύβαμε».

