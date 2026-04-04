ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι-σοκ - Τα ρουσφέτια για τα βόδια και οι «χεράτες» συναλλαγές

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή παρά τη δήλωση αθωότητάς του, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες συνεργατών του με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεργάτες υπουργών φέρονται να ζητούν την ικανοποίηση αιτημάτων για επιδοτήσεις με αναφορές στο όνομα του Καραμανλή και άλλων βουλευτών.

Ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος υποστηρίζει ότι παρενέβη για να βοηθήσει ένα νεαρό ζευγάρι που αδικαιολόγητα αποκλείστηκε από πληρωμές.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης την περίπτωση του βουλευτή Κώστα Σκρέκα, που φέρεται να πίεσε για την επιχορήγηση συγκεκριμένου παραγωγού ύψους άνω των 85.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο της Βουλής βρίσκεται πλέον το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο βουλευτής Σερρών, Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής, ο οποίος, παρά τη δήλωση αθωότητάς του, ανακοίνωσε πως δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του, αν και παραμένει στη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Η δικογραφία, που περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος, βασίζεται σε υλικό τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, όπου συνεργάτες υπουργών φέρονται να αναφέρουν το όνομά του σε συνομιλίες με τη διοίκηση του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Κώστας Καραμανλής δεν περιλαμβάνεται στις συνομιλίες, ωστόσο στις νόμιμες επισυνδέσεις, τον Σεπτέμβριο του 2021 έχουν εντοπιστεί συνεργάτες του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, σε συνομιλία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, να κάνουν αναφορά στο όνομά του.

Οι συνομιλίες για τους 37 παραγωγούς

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, σε τηλεφωνικές συνομιλίες του Σεπτεμβρίου 2021, συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης συνομιλεί με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διάλογος (11/09/2021):

Συνεργάτης: «Αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται… είναι τριάντα επτά άτομα με τα βιολογικά»

«Αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται… είναι τριάντα επτά άτομα με τα βιολογικά» Δ. Μελάς: «Αφορά τον Μ…»

«Αφορά τον Μ…» Συνεργάτης: «Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;»

«Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;» Δ. Μελάς: «Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, ει…είχε είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι απ’ τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη…Λοιπόν και είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει».

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί δυο μήνες αργότερα, υπάρχει νέα, επίκληση στο όνομα του Κώστα Καραμανλή.

Διάλογος (05/11/2021):

Συνεργάτης: «Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα να ικανοποιηθεί το αίτημά του»

«Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα να ικανοποιηθεί το αίτημά του» Δ. Μελάς: «Για κρατικά χρήματα πρόκειται»

«Για κρατικά χρήματα πρόκειται» Συνεργάτης: «Υπάρχει πρόβλημα με αυτό;»

«Υπάρχει πρόβλημα με αυτό;» Δ. Μελάς: «Δεν υπάρχει»

«Δεν υπάρχει» Συνεργάτης: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερε το θέμα…Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλή, θα το κάνουμε».

Μπουκώρος: «Ήθελα να βοηθήσω ένα ζευγάρι»

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, δίνει τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ζητούσε να βρεθεί λύση για να βοηθήσει ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο αδικαιολόγητα βρέθηκε εκτός πληρωμών και αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Διάλογος:

Χρ. Μπουκώρος: «Ρε πρόεδρε, θα αυτοκτονήσω πρόεδρε.. έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τζ. ένα πράγμα για εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε.. Και μου λέει θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;»

«Ρε πρόεδρε, θα αυτοκτονήσω πρόεδρε.. έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τζ. ένα πράγμα για εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε.. Και μου λέει θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;» Δ. Μελάς: «Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί».

Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αποδεικνύουν τις προθέσεις του.

Για τα βόδια στα Τρίκαλα

Στο κάδρο του σκανδάλου του «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» μπαίνει και η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιος είναι;

Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής ΝΔ: Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων.

Με αυτόν τον φορτικό τρόπο η κα Παπακώστα απευθυνόταν στον κ. Μελά καθώς είχε προηγηθεί μια αναπάντητη κλήση της στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως περιγράφεται στη δικογραφία πιέζοντας να βγάλουν λάδι συγκεκριμένο κτηνοτρόφο που είχε δηλώσει 12 βόδια περισσότερα από όσα του βρήκαν σε έλεγχο.

Μάλιστα ο κ. Μελάς τότε κάλεσε υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να πιέσει και αυτός από την πλευρά του να παρέμβουν στο σύστημα.

Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτός ο Μ. από ό,τι βλέπω, δεν πληρώνεται για τα βόδια του, αυτός ήταν σε ειδικό επιτόπιο έλεγχο μετά από καταγγελία και έχει διαφορά ζωικού κεφαλαίου….

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Είχαμε συνεννοηθεί να πάει σε μια συνεννόηση με τον κτηνίατρο εκεί… των Τρικάλων… θα του μείωνε το ποσοστό… Για να μπορέσει να μην έχει την κύρωση.

Η περίπτωση του Κώστα Σκρέκα

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και περίπτωση που αφορά τον βουλευτή Τρικάλων, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό, ενώ είχε αρχικά απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ποσό της συνολικής επιχορήγησης υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Διάλογος (24/09/2021):

Κ. Σκρέκας: Χαμός για πες.

Χαμός για πες. «Για το Β. θα γίνει;»

Δ. Μελάς: «Πρώτος έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα»

«Πρώτος έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα» Κ. Σκρέκας: «Για το Β. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι θα γίνει;»

«Για το Β. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι θα γίνει;» Δ. Μελάς: «Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα το φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο»

«Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα το φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο» Κ. Σκρέκας: «Ωραία ωραία»

«Ωραία ωραία» Δ. Μελάς: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά»

«Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» Κ. Σκρέκας: «Χεράτα, κατάλαβα»

Την αίθουσα 168 επισκέπτονται οι βουλευτές για να διαβάσουν τη δικογραφία

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μελέτης της δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αλλά και βουλευτές από όλα τα κόμματα έχουν πλέον πρόσβαση στο υλικό και προσέρχονται διαδοχικά στη Βουλή. Η αίθουσα 168 έχει μετατραπεί σε επίκεντρο των εξελίξεων, με συνεχή παρουσία βουλευτών που επιδιώκουν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της ογκώδους δικογραφίας.

