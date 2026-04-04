«Διαμάντια» στη δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: Το... κατά παραγγελία «κλάμα» του Σενετάκη στα καφενεία, η «διαταγή» Καραμανλή και ο αγρότης που απειλεί να πυροβολήσει τον Μπουκώρο Στοιχεία από όσα περιέχονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή την Παρασκευή και σήμερα διανεμήθηκε στους βουλευτές

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει ότι 11 βουλευτές της ΝΔ μεσολαβούσαν για την επίλυση προβλημάτων αγροτών με πολιτική πρόσβαση, παρακάμπτοντας το σύστημα.
  • Ο Μάξιμος Σενετάκης και ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς συζητούν για διορθώσεις σε λάθη του προγράμματος που αδικούν παραγωγούς, με τον Μελά να χαρακτηρίζει κάποιες περιπτώσεις «παράπλευρη απώλεια».
  • Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και συνεργάτες του άσκησαν πιέσεις για να γίνουν παράνομες αλλαγές σε υποθέσεις παραγωγών, παραβιάζοντας τη νομιμότητα.
  • Ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παρενέβη για να λυθεί πρόβλημα παραγωγού που απειλούσε με βία, με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να αναλαμβάνει προσωπικά την επίλυση.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αποκαλυπτικοί διάλογοι που δείχνουν τη διαχείριση και τις πολιτικές παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Διαμάντια» κρύβονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους 11 βουλευτές της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταγράφει λεπτομερώς τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές με τους διαλόγους που έχουν καταγραφεί από τις νόμιμες υποκλοπές να είναι αποκαλυπτικοί της κατάστασης που επικρατούσε στον Οργανισμό και την ευκολία με την οποία τα προβλήματα κάποιων αγροτών λύνονταν, σε αντίθεση με εκείνα όσων δεν είχαν πολιτική πρόσβαση.

Ενδεικτική είναι η συνομιλία του Μάξιμου Σενετάκη με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ο κ. Σενετάκης είχε μεσολαβήσει εκ μέρους γακακτοπαραγωγού ο οποίος δεν μπορούσε να υποβάλλει συγκεκριμένα διορθωτικά έγγραφα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή το σύστημα δεχόταν μόνο μία διορθωτική πράξη. Ο Σενετάκης και ο Μελάς συμφωνούν ότι το πρόγραμμα έχει λάθη που πράγματι αδικούν τους παραγωγούς, ενώ ο κ. Μελάς χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπως αυτή για την οποία μεσολαβούσε ο βουλευτής «παράπλευρη απώλεια».

Σενετάκης: Και τι θα κάμνουμε για αυτό δηλαδή; Τέτοια πράγματα δεν θα πληρώνονται οι άνθρωποι; Για, δηλαδή, αν έχουν δύο προβλήματα μέσα στο χρόνο δε θα μπορούν να τα διορθώσουνε;

Ο κ. Μελάς του απαντά ότι το σύστημα ανοίγει για διοικητικές πράξεις για τρεις μήνες περίπου, διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει οι παραγωγοί να κάνουν τις τροποποιήσεις όλες μαζί σε μια φορά και όχι με ξεχωριστές διοικητικές πράξεις.

Σενετάκης: Ωραία και πώς το διορθώνουμε τώρα αυτό το πράγμα;
Μελάς: Τώρα είναι λίγο δύσκολο... Είναι παράπλευρη απώλεια αυτή σε αυτούς, αλλά τέλος πάντων, στείλτο μου μήπως μπορέσω να το βάλω κάπως... Γιατί θα μπει ξέρεις, εμβόλιμα.

Ο πιο ιδιαίτερος διάλογος όμως έγινε μερικές μέρες αργότερα.

Μελάς: Λοιπόν Μάξιμε, κοίταξε να σου πω, τον ΧΧΧΧΧ θα στον φτιάξω... Αλλά να του πεις να μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία. Γιατί έχουνε μείνει πολλοί σαν τον δικό σου απ' έξω.
Σενετάκης: Θα τον φωνάξω, θα τον φωνάξω να του πω να κλαίγεται κιόλας ανάποδα...

Στη συνέχεια της συνομιλίας, ο κ. Μελάς διαβεβαιώνει τον βουλευτή ότι το θέμα έχει τακτοποιηθεί και ότι δε χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον παραγωγό.

Η «διαταγή» Καραμανλή

Η δικογραφία αποτυπώνει και μια συνομιλία στην οποία ο Κώστας Αχ. Καραμανλής φαίνεται να ασκεί καθετοποιημένο έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, σε σημείο της δικογραφίας αναφέρεται ότι ο Κώστας Καραμανλής μαζί με άλλα πρόσωπα, «με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις», προκάλεσαν στον πρόεδρο του ΟΠΕΠΕΚΕ Δημήτρη Μελά και την υπάλληλο Αριστέα Βολιτάκη «την απόφαση να τελέσουν την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνοι διέπραξαν».

Το θέμα αφορούσε 37 παραγωγούς που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα για βιολογική κτηνοτροφία και οι οποίοι είχαν απορριφθεί νομίμως από το σύστημα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής συμβάσεων, ενώ είχαν απορριφθεί και οι ενδικοφανείς προσφυγές τους αφού «δεν υφίστατο κανένα πραγματικό δικαιολογητικό ανωτέρας βίας», ωστόσο όπως αναφέρει η δικογραφία, «η νομιμότητα ανετράπη» όταν ο διαχειριστής του ΚΥΔ στο οποίο ανήκαν οι 37 παραγωγοί «κινητοποίησε τον εξωθεσμικό και πολιτικό μηχανισμό ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον βουλευτή Σερρών Κωνσταντίνο Καραμανλή του Αχιλλέα».

Όπως αναφέρει η δικογραφία, «ο συνεργάτης του υπουργού ΝΚ, επικοινωνώντας απευθείας με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ του μετέφερε το τελικό πράσινο φως εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για την ικανοποίηση του αιτήματος του βουλευτή Σερρών Κωνσταντίνου Καραμανλή αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα... Βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε».

Η απειλή στον Μπουκώρο

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας, ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος φαίνεται να παρεμβαίνει στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά μέσω γραπτών μηνυμάτων προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα ενός παραγωγού. Σε μήνυμα αναφέρει: «Ο κάτωθι ΔΤ με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧ περίμενε να λάβει επιδότηση 25.000 ευρώ και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Είναι στα κάγκελα και απειλεί να με πυροβολήσει. [...] Πιθανώς έληξε η ιδιότητα του νέου αγρότη και το σύστημα τον πέρασε στους μη έχοντες βοσκότοπο. Είναι δυνατόν; Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας. Με εκτίμηση Χρήστος Μπουκώρος».

Πρόκειται για την υπόθεση που όπως έχει ήδη δημοσιευτεί, ο κ. Μελάς του απαντά τελικά ότι θα διευθετήσει ο ίδιος το θέμα προσωπικά «παρότι είναι παρέκκλιση».

