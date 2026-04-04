ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι «φωτιά» για τους «γαλάζιους» βουλευτές – Τι αναφέρεται στις δικογραφίες

Μέσα από τις σελίδες των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, αναδύεται το παρασκήνιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που κλονίζει την πολιτική σκηνή. Το κλειδί για την κατανόηση της μεθοδολογίας βρίσκεται στους αποκαλυπτικούς διαλόγους. Η έρευνα εστιάζει στις πιέσεις και τις «διαβεβαιώσεις» που δόθηκαν, αναδεικνύοντας πώς η πολιτική επιρροή χρησιμοποιήθηκε για την παράκαμψη των ελέγχων.

Στη Βουλή έφτασαν οι δικογραφίες που αφορούν στα πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη αφορά στους πρώην υπουργούς, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τα όσα έπραξαν την περίοδο που βρίσκονταν στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δεύτερη σε βουλευτές της ΝΔ και συγκεκριμένα στους Μάξιμο Σενετάκη (Ηρακλείου), Λάκη Βασιλειάδη (Πέλλας), Νότη Μηταράκη (Χίου), Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα (Τρικάλων), Κώστα Καραμανλή (Σερρών), Χρήστο Μπουκώρο (Μαγνησίας), Θεόφιλο Λεονταρίδη (Σερρών), Κώστα Σκρέκα (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ).

«Καταπέλτης» το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Κατερίνα Παπακώστα

Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega παρουσίασε όσα αναφέρονται στη δικογραφία για την κ. Παπακώστα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως στα Τρίκαλα, την 02/03/2021, η Αικατερίνη Παπακώστα προκάλεσε στον κτηνίατρο Ζ. με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις της απάτης με υπολογιστή, εκ της οποίας η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 € και της ψευδούς βεβαίωσης, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του, επηρεάζοντας τη βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης των επίμαχων αξιόποινων πράξεων, τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενη την τέλεση αυτών.

«Η διαδικασία από τα Τρίκαλα έχει ολοκληρωθεί… Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο, όπως είχαμε πει, θα πρέπει να δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς…», έλεγε.

Εξ’ αυτού συνεπάγεται ότι υπήρχε ένα συνολικό σχέδιο. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε την παρέμβαση στην Κτηνιατρική Βάση και το δεύτερο μέρος την αποδοχή αυτής της παρέμβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία αναφέρει επίσης πως η βουλευτής γνώριζε ότι αν ο παραγωγός δεν «καθάριζε» για το έτος 2020, θα αποκλειόταν από την πληρωμή, τον εξώθησε να διατηρήσει ενεργά τα δικαιώματα του παραγωγού στο Εθνικό Απόθεμα.

Ο φυσικός αυτουργός Δημήτριος Μελάς αποδεχόμενος το εικονικό άλλοθι που του υπέδειξε η βουλευτής, διέσωσε παρανόμως τα δικαιώματα και τις κατανομές βοσκοτόπων του παραγωγού Α.Μ., με αποτέλεσμα ο τελευταίος, διατηρούμενος ενεργός στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να εισπράξει αχρεωστήτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 € για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παράνομος ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022-2024), προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημία συνολικού ύψους 142.249,81 € στην περιουσία της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, αναφέρεται πως τη συνολική αυτή περιουσιακή βλάβη, η οποία αποτελεί άμεση και αιτιώδη συνέπεια της παράκαμψης των ελεγκτικών κυρώσεων που ίδια αξίωσε, η ως άνω βουλευτής φέρεται ότι προέβλεψε, αποδέχτηκε και επιδίωξε στο ακέραιο.

Ο διάλογος

Μέλας: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι’ αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε

Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Μέλας: Θα το δω και εγώ

Παπακώστα: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.

Μέλας: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση. Μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης. Η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία, έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο. Άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.

Μέλας: Θα το κοιτάξουμε. Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης και υπάρχει. Η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί, πολύ νομίζω, ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.

Τι αναφέρεται στη δικογραφία για τον Κώστα Καραμανλή

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής εξέδωσε σήμερα δήλωση για την εμπλοκή του σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα έως τη λήξη της παρούσας Βουλής.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega παρουσίασε τον διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αφορά τον κ. Καραμανλή.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι απ’ τον Καραμανλή σε μία σύσκεψη.

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Μμμμ μπράβο εκεί που ήμασταν μέσα.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Λοιπόν και είπε ο υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει. Λέω εγώ λοιπόν τότε ότι επειδή είχαμε στείλει στην… ο φορέας που καθορίζει τους.. πώς να το πω, την όποια παρέκκλιση θα μπορούσε να γίνει είναι οοοο, η βιολογική.

Ενώ σε άλλο διάλογο που δεν εμπλέκεται ο κ. Καραμανλής αλλά άλλο στέλεχος της κυβέρνηση αναφέρεται: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε».

Τι αναφέρει η δικογραφία για τον Κώστα Σκρέκα

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τη δικογραφία, στις 20/09/2021 ο Κωνσταντίνος Σκρέκας απέστειλε μήνυμα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτριο Μελά, λέγοντάς του «Δημήτρη υπενθύμιση για Β».

Την ίδια μέρα, ο πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, καλεί τον Φ.Μ. (διευθυντή του τμήματος άμεσων πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ) και τον ρωτά τι να πει στον Σκρέκα για την περίπτωση Β. Ο Μελάς ενημερώνει τον Α.Κ. ότι «έφτιαξε τα του Σκρέκα».

Δημήτρης Μελάς: Θα το έτρωγα… Γιατί το ‘κανα και με πίεση… Αλλά ο Σκρέκας θα μας φανεί χρήσιμος στο άλλο θέμα. Και τώρα εγώ επειδή μ’ έχει πάρει να σκεφτείς, ο Σκρέκας με πήρε από την Σύνοδο υπουργών να μου πει γι’ αυτόν».

«Πρώτον σ’ έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα. Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα, ντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο», απάντησε ο κ. Μελάς στον κ. Σκρέκα.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Σκρέκας τον ρωτά πότε θα το δει ο παραγωγός και ο Δημήτρης Μελάς του απαντά πως θα το δει στην πληρωμή. Επίσης, ο κ. Μελάς ενημερώνει τον βουλευτή ότι έχει προωθήσει το μήνυμα του συμβούλου στον Θ. Β. (διευθυντή της Λάρισας στον ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις αλλαγές που θέλουν, εφόσον ο σύμβουλος ξεκλειδώσει το σύστημα, κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ίδιο (τον Δ. Μελά).

Δημήτρης Μελάς: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.

Κώστας Σκρέκας: κατάλαβα.

Σε άλλο διάλογο που αφορά τον κ. Μελά αναφέρεται:

Δημήτρης Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα ακόμα προσπαθώ.

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Ναι ναι.

Δημήτρης Μελάς: Το μόνο ζήτημα είναι ότι αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Τώρα έχει, έχει τώρα. Τα ‘ χει φτιάξει.

Δημήτρης Μελάς: Τώρα έχει αλλά τι αναγωγή θα κάνεις στο 2050; Ή θα κάνεις πίσω στο 1950;

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού ξε… έχεις μαγικό χέρι.

Τι αναφέρει η δικογραφία για τον Κώστα Τσιάρα

Παράλληλα, αποκαλύπτεται τι αναφέρει η δικογραφία και για τον τέως πλέον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Καρδίτσας, Κώστα Τσιάρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως στη Λάρισα, την 05/11/2021 ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, προκάλεσε με πρόθεση στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Α.Β. (φυσικό αυτουργό), την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε και συγκεκριμένα έδωσε εντολή σε υπάλληλο του πολιτικού του γραφείου στην Καρδίτσα, τον οποίο χρησιμοποίησε ως όργανο μεταφοράς της βούλησής του, να πραγματοποιήσει την αναφερόμενη επικοινωνία, προκαλώντας στον Α.Θ. με πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, εκμεταλλευόμενος την βουλευτική του ιδιότητα και την φερόμενη εγγύτητά του με την πολιτική ηγεσία, (“φίλος του Υπουργού”) την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας, την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, αποτρέποντας την άμεση περικοπή και επιβολή κυρώσεων για το έτος 2021 ύψους 22.944,27 €.

