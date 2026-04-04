Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με καθαρή συνείδηση συνεχίζω - Νόμιμο το αίτημα που μετέφερα»

«Με καθαρή συνείδηση συνεχίζω, ήταν νόμιμο το αίτημα που μετέφερα», αναφέρει σε δήλωσή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος, απαντώντας σε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με καταγεγραμμένες συνομιλίες.

Ο κ. Μπουκώρος επισημαίνει ότι προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση προκειμένου να αποσαφηνίσει την εικόνα που –όπως αναφέρει– διαμορφώνεται από «επιλεκτικές και αποσπασματικές» αναφορές, σημειώνοντας ότι έλαβε γνώση της σχετικής δικογραφίας τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Όπως τονίζει, η επικοινωνία του το 2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούσε «ηθικό, δίκαιο και αποδεδειγμένα νόμιμο αίτημα» ενός νεαρού ζευγαριού παραγωγών, το οποίο –όπως υποστηρίζει– βρέθηκε αιφνιδίως εκτός πληρωμών, αντιμετωπίζοντας ακόμη και ζήτημα επιβίωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε λάβει κανονικά τις ενισχύσεις τα προηγούμενα χρόνια (2017-2020), ενώ συνεχίζει να πληρώνεται μέχρι σήμερα «νόμιμα και αδιάλειπτα», για τον ίδιο αριθμό ζώων, έχοντας περάσει επανειλημμένους ελέγχους χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε αρνητικό εύρημα.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι η μεταφορά δίκαιων αιτημάτων πολιτών προς τη διοίκηση αποτελεί βασικό καθήκον του ρόλου του, ιδίως σε περιπτώσεις γραφειοκρατικών δυσκολιών.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι –όπως σημειώνει– αποτελούν πλέον μειοψηφία στην ελληνική ύπαιθρο.

«Με τη συνείδηση μου καθαρή και το κεφάλι ψηλά συνεχίζω την προσπάθεια για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Μπουκώρος αφήνει αιχμές για τη δημοσιοποίηση των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και τα οποία –όπως λέει– τεκμηριώνουν το θεμιτό των προθέσεών του, καταλήγοντας με τη φράση «Οψόμεθα».