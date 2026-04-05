ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι καταγγελίες για συνωμοσία αξιωματούχων, τα πλαστά έγγραφα και η εμπλοκή Κεφαλογιάννη

Στο διαβιβαστικό των 140 σελίδων αναφέρεται ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου «ενήργησαν με άμεσο δόλο [...] με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του ψηφοφόρου τους»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιέχει πλήθος περιπτώσεων που κατά τους Ευρωπαίους εισαγγελείς συνηγορούν στο ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων, ωστόσο το διαβιβαστικό των 140 σελίδων που αφορά τους 11 βουλευτές περιέχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό υπάρχει μία περίπτωση, αυτή του παραγωγού ΕΒ από τη Νίσυρο, η οποία χαρακτηρίζεται ως εξής στο δικαστικό έγγραφο: «αποκαλύπτεται μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις δημιουργίας τεχνητών συνθηκών για τη λήψη ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεμα. Στην περίπτωση της οικογένειας Β, δεν έχουμε απλώς μια πολιτική παρέμβαση για την επίσπευση μιας πληρωμής, αλλά την οργανωμένη συμπαιγνία ανώτατων κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών παραγόντων για την κατασκευή εικονικών (πλαστών) στοιχείων, με αποκλειστικό σκοπό να "ξεγελαστεί" ο αλγόριθμος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διαγραφούν τεράστια χρέη».

Η υπόθεση αφορά αιτήματα του παραγωγού ΕΒ για το 2019 και το 2020, όπου δήλωνε εικονικές εκτάσεις άνω των 800 στρεμμάτων στη Νίσυρο, τις οποίες δήθεν νοίκιαζε από τον πατέρα του, «με προφανή σκοπό τη δημιουργία τεχνητών συνθηκών για την απόσπαση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα. Τα επίσημα στοιχεία επικυρώνουν τον απόλυτα εικονικό χαρακτήρα των δηλώσεων». Μάλιστα, οι εκτάσεις δεν ανήκαν καν στον πατέρα του.

Όταν ο οργανισμός διαπίστωσε τις παρατυπίες και μηδένισε τις εκτάσεις του παραγωγού ενώ τα ποσά που έλαβε χωρίς να τα δικαιούται προσδιορίζονται στα 54.451 ευρώ. Όμως, το ποσό αυτό «δεν έχει ακόμα βεβαιωθεί ταμειακά προς ανάκτηση, καθόσον δεν έτρεξε ο νεότερος μηχανογραφικός διασταυρωτικός έλεγχος μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της ελεγκτικής έκθεσης, προκειμένου να προκύψουν και να οριστικοποιηθούν τα ακριβή ποσά που έπρεπε να ανακτηθούν».

Ο λόγος ήταν, σύμφωνα με το διαβιβαστικό οι πολιτικές παρεμβάσεις που ενεργοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφουν οι Εισαγγελείς, «προκειμένου να αποτραπεί η επικείμενη ταμειακή βεβαίωση του ποσού των 54.451,97 ευρώ και να αποφευχθεί η επιστροφή του, ενεργοποιήθηκε το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Ιωάννη ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Αχιλλέα. Ο Διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, Ιωάννης ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, δρώντας ως μεσολαβητής, επικαλείται πολιτικά κίνητρα («Δηλαδή αυτός με αυτός με ενδιαφέρει πολύ, είναι... του Γιάννη προσωπικά είναι δικός μας άνθρωπος 100%») και ζητά από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ να υπαχθεί ο ως άνω παραγωγός στην «Τεχνική λύση».

Το διαβιβαστικό είναι ιδιαίτερα αιχμηρό και συγκεκριμένο στις αναφορές του, κάνοντας λόγο για «συνωμοσία κατασκευής πλαστών εγγράφων» που καταστρώθηκε τηλεφωνικά. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό σε συνομιλία του ο Δημήτρης Μελάς εξήγησε ότι « Το σύστημα, διασταυρώνοντας τα στοιχεία, θα «το σύστημα θα δει» τον ιδιοκτήτη να τα δηλώνει, προσφέροντας στον γιο την τέλεια δικαιολογία». Έτσι, ο ΕΒ «υποστηριζόμενος από το σύστημα διαφθοράς, κατάφερε να εισπράξει συνολικά 64.522,89 ευρώ για τα έτη 2019-2024, με αντίστοιχη ζημία για τα ευρωπαϊκά ταμεία»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι η συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα «απάτης του Εθνικού Αποθέματος».

Όπως τονίζουν, ο σχεδιασμός που έγινε μεταξύ του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιάννη Τρουλλινού, «εξυπηρετούσε έναν απώτερο και άκρως επιζήμιο για τα ενωσιακά ταμεία σκοπό: την τεχνητή παράλυση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να μην ανακτηθεί το καταλογισθέν χρέος των 54.451,97 ευρώ».

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Κεφαλογιάννης

Ο βουλευτής Ρεθύμνου της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης φαίνεται σε αυτή την υπόθεση, όπως και σε άλλες, να μην έχει άμεση εμπλοκή, αλλά να αναφέρεται το όνομά του μόνο από τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Γιάννη Τρουλλινό με σκοπό την επίσπευση διαδικασιών. Ωστόσο αυτές οι αναφορές ήταν αρκετές προκειμένου η Εισαγγελία να βγάλει συμπεράσματα σε βάρος του, αναφέροντας στη δικογραφία ότι οι Κεφαλογιάννης και Τρουλλινός, «ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο», «με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε».

Μάλιστα εκτιμά ότι ο Τρουλλινός ενήργησε «κατ' εντολή και σε πλήρη συνεννόηση με τον βουλευτή Ιωάννη ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» και πίεσε τον Δημήτρη Μελά του ΟΠΕΚΕΠΕ «χρησιμοποιώντας ως μέσο πειθούς το πολιτικό βάρος και την βουλευτική επιρροή του γραφείου του πρώτου εξ αυτών, άσκησαν φορτικότητα και θεσμική πίεση στον τελευταίο να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε».

«Ο Ιωάννης ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, δρώντας ως εκφραστής της κοινής βούλησης αμφοτέρων, επικαλέστηκε ευθέως πελατειακά κίνητρα, δηλώνοντας στον Δημήτριο ΜΕΛΑ ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός "μας ενδιαφέρει πολύ, είναι του Γιάννη [σ.σ. Ιωάννη ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ] προσωπικά, είναι δικός μας άνθρωπος 100%"», τονίζεται στο διαβιβαστικό, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει:

«Ο ως άνω βουλευτής και ο Διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, φέρονται ότι ενήργησαν με άμεσο δόλο, ήτοι με την ηθελημένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη της απιστίας, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του ψηφοφόρου τους.

