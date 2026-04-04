Νότης Μηταράκης: Δεν είχαμε εμπλοκή ούτε άμεση ούτε έμμεση με την κτηνοτρόφο

Με μια αναλυτική δήλωση, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, ξεκαθαρίζει τη θέση του σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μηταράκης εκφράζει την έκπληξή του για το περιεχόμενο της δικογραφίας που αφορά κτηνοτρόφο του νησιού, διευκρινίζοντας πως η παρέμβαση του γραφείου του περιορίστηκε στην τυπική διαβίβαση μιας ενυπόγραφης επιστολής ειδικού επιστήμονα-δασολόγου το 2021.

Όπως εξηγεί ο βουλευτής, το αίτημα αφορούσε την εξέταση ζητημάτων δύο συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και προωθήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα και η βασιμότητά του. Ο κ. Μηταράκης υπογραμμίζει πως αυτή αποτελεί μια πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, καθώς το γραφείο του διαβιβάζει εκατοντάδες παρόμοιες επιστολές ετησίως, λειτουργώντας ως «συνήγορος του πολίτη».

Παράλληλα, τονίζει ότι από την ίδια τη δικογραφία προκύπτει αναμφισβήτητα πως δεν υπήρξε καμία περαιτέρω επικοινωνία με το Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα. Αναφορικά με τα προβλήματα που φέρεται να εντόπισε η Δικαιοσύνη στην περίπτωση μίας εκ των κτηνοτρόφων, ο κ. Μηταράκης ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή, άμεση ή έμμεση, επισημαίνοντας πως η προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων των συμπολιτών του αποτελεί διαχρονική θεσμική του υποχρέωση.

Η ανακοίνωση του Νότη Μηταράκη

«Με έκπληξη διάβασα την δικογραφία, η οποία αφορά επιδότηση κτηνοτρόφου στη Χίο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι έχει συμβεί;

Το 2021 λάβαμε στο Πολιτικό Γραφείο ενυπόγραφη επιστολή του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου, με ονόματα Ε.Π. και Ν.Ρ..

Οι συνεργάτες μου, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές μου, προώθησαν την εν λόγω επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα και βασιμότητα του αιτήματος των δύο συμπολιτών. Τέτοιες επιστολές διαβιβάζουμε ετησίως εκατοντάδες σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία .

Δεν είχαμε ουδεμία άλλη επικοινωνία, για το εν λόγω θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .

Αυτό προκύπτει ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ από τη δικογραφία.

Για τη μία εκ των δύο κτηνοτρόφων, πληροφορηθήκαμε από τη δικογραφία ότι φέρεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο η Δικαιοσύνη, ορθώς, πρέπει να ελέγξει. Εμείς όμως δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ , ούτε άμεση ούτε έμμεση, ΕΜΠΛΟΚΗ με το όποιο θέμα έχει προκύψει με την κτηνοτρόφο Ε.Π..

Τονίζω ότι θεσμική υποχρέωση των Βουλευτών, είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των συμπολιτών τους, λειτουργώντας ως οι πρώτοι συνήγοροι του ΠΟΛΙΤΗ, και αυτό πράττω διαχρονικά.»

