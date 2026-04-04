Νότης Μηταράκης: Δεν είχαμε εμπλοκή ούτε άμεση ούτε έμμεση με την κτηνοτρόφο

Η θέση του Νότη Μηταράκη για τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Νότης Μηταράκης: Δεν είχαμε εμπλοκή ούτε άμεση ούτε έμμεση με την κτηνοτρόφο
Με μια αναλυτική δήλωση, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, ξεκαθαρίζει τη θέση του σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μηταράκης εκφράζει την έκπληξή του για το περιεχόμενο της δικογραφίας που αφορά κτηνοτρόφο του νησιού, διευκρινίζοντας πως η παρέμβαση του γραφείου του περιορίστηκε στην τυπική διαβίβαση μιας ενυπόγραφης επιστολής ειδικού επιστήμονα-δασολόγου το 2021.

Όπως εξηγεί ο βουλευτής, το αίτημα αφορούσε την εξέταση ζητημάτων δύο συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και προωθήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα και η βασιμότητά του. Ο κ. Μηταράκης υπογραμμίζει πως αυτή αποτελεί μια πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, καθώς το γραφείο του διαβιβάζει εκατοντάδες παρόμοιες επιστολές ετησίως, λειτουργώντας ως «συνήγορος του πολίτη».

Παράλληλα, τονίζει ότι από την ίδια τη δικογραφία προκύπτει αναμφισβήτητα πως δεν υπήρξε καμία περαιτέρω επικοινωνία με το Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα. Αναφορικά με τα προβλήματα που φέρεται να εντόπισε η Δικαιοσύνη στην περίπτωση μίας εκ των κτηνοτρόφων, ο κ. Μηταράκης ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή, άμεση ή έμμεση, επισημαίνοντας πως η προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων των συμπολιτών του αποτελεί διαχρονική θεσμική του υποχρέωση.

Η ανακοίνωση του Νότη Μηταράκη

«Με έκπληξη διάβασα την δικογραφία, η οποία αφορά επιδότηση κτηνοτρόφου στη Χίο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τι έχει συμβεί;
Το 2021 λάβαμε στο Πολιτικό Γραφείο ενυπόγραφη επιστολή του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου, με ονόματα Ε.Π. και Ν.Ρ..
Οι συνεργάτες μου, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές μου, προώθησαν την εν λόγω επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα και βασιμότητα του αιτήματος των δύο συμπολιτών. Τέτοιες επιστολές διαβιβάζουμε ετησίως εκατοντάδες σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία .
Δεν είχαμε ουδεμία άλλη επικοινωνία, για το εν λόγω θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .
Αυτό προκύπτει ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ από τη δικογραφία.
Για τη μία εκ των δύο κτηνοτρόφων, πληροφορηθήκαμε από τη δικογραφία ότι φέρεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο η Δικαιοσύνη, ορθώς, πρέπει να ελέγξει. Εμείς όμως δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ , ούτε άμεση ούτε έμμεση, ΕΜΠΛΟΚΗ με το όποιο θέμα έχει προκύψει με την κτηνοτρόφο Ε.Π..
Τονίζω ότι θεσμική υποχρέωση των Βουλευτών, είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των συμπολιτών τους, λειτουργώντας ως οι πρώτοι συνήγοροι του ΠΟΛΙΤΗ, και αυτό πράττω διαχρονικά.»

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ