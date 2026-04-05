ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

Στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες από τα τέλη του 2021 της βουλευτή Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά, που αφορούν την περίπτωση κτηνοτρόφου που είχε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος είχε κάνει διόρθωση στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων σε σχέση με τα βόδια που είχε.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κτηνοτρόφος παραδέχτηκε ότι είχε καλέσει την κυρία Παπακώστα ζητώντας της να μεσολαβήσει για να γίνει η διόρθωση και να μην χάσει την επιδότηση και μάλιστα όπως επισημαίνει, η διόρθωση δεν έγινε.

«Πήγα στην Κατερίνα (Παπακώστα) και της είπα, "σε παρακαλώ πολύ, έχουμε διαφορά ένα ζώο, δεν είναι δύο, είναι ένα ζώο να το διορθώσουμε" γιατί είχα χάσει χρήματα από κάποια συγκεκριμένη επιδότηση και η διαφορά ήταν ένα ζώο. Στο άθροισμα του 20% εμένα μου έλειπε ένα ζώο. Έπρεπε να μου βρουν 59 και εμένα μου βρήκαν στον έλεγχο 58. Για αυτό το ένα ζώο εγώ πήγα στην Κατερίνα και της είπα αν μπορεί να μου το διορθώσει. Τώρα, πού πήρε η Κατερίνα, πήρε στον Μελά τηλέφωνο ή δεν πήρε, όπως και να έχει, δεν μπόρεσαν να το διορθώσουν. Ούτε ο Μελάς το διόρθωσε γιατί ήμασταν ήδη σε καταγγελία και ο φάκελος ήταν στον εισαγγελέα. Δεν μπόρεσαν να το διορθώσουν, οπότε δεν πληρώθηκα. Εμείς πριν 15 ημέρες, τα 18 άτομα που ήμασταν στην καταγγελία είχαμε δικαστήριο και αθωωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε. Έχουμε δικαστική απόφαση. Εγώ έχασα τότε την επιδότηση για τα μοσχάρια».

«Δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, ήθελα να διορθώσω ένα ζώο για να ζήσω την οικογένειά μου»

«Εμένα την κα. Παπακώστα άλλος μου την γνώρισε και ούτε την ψήφισα. Δεν είμαι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν στεναχωρηθεί η Κατερίνα αλλά εγώ δεν την ψήφισα. Πήγα απλά να διορθώσω ένα ζώο για να ζήσω την οικογένειά μου, γιατί ήμασταν ένα καλοκαίρι χωρίς χρήματα. Αυτό συνέβη. Αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.

