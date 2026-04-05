ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

Οι αναρτήσεις των δύο πρώην υπουργών

Οι πρώην υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αναρτήσεις τους, αρνούνται κάθε προσωπική εμπλοκή ή δόλο, αποδίδοντας τις αναφορές σε πρωτοβουλίες συνεργατών τους για απλές διοικητικές διευκρινίσεις. Ο κ. Τσιάρας κάνει λόγο για διαστρέβλωση των ποσών που ερευνώνται, ενώ ο κ. Κεφαλογιάννης τονίζει την πλήρη απουσία στοιχείων εις βάρος του, δηλώνοντας έτοιμος να κριθεί από τη Δικαιοσύνη για να λάμψει η αλήθεια.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσιάρα

Η υπόθεση, η οποία ερευνάται, αφορά σε γεωργό, που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέμα σε πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα).
Συγκεκριμένα, τα χαντάκια και τα αρδευτικά κανάλια που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ 2021 του μεταφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κριθούν μη επιλέξιμα, λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».
Σε επικοινωνία με συνεργάτη του πολιτικού μου γραφείου- χωρίς να το γνωρίζω,όπως προκύπτει και από την καταγεγραμμένη συνομιλία-τέθηκαν ερωτήματα με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας.
Χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη , χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής.
Αποκλειστικός σκοπός της επικοινωνίας, ήταν να διευκρινιστούν οι νόμιμες προϋποθέσεις ,που έπρεπε να ακολουθήσει ο γεωργός, ώστε να μην χάσει την πράσινη ενίσχυση για δυο συγκεκριμένες περιοχές οικολογικής εστίασης, που εφάπτονται σε τρία αγροτεμάχια.
Ο γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης για να λάβει την ενίσχυση, και είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, διαθέτοντας έτσι 0,16 εκτάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται.
Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απώλειας της συγκεκριμένης ενίσχυσης, καθώς ακόμη και στο ακραίο σενάριο αφαίρεσης και των δύο περιοχών οικολογικης εστίασης, η μέγιστη μείωση θα περιοριζόταν στα 429,28€, αφού η τελική επιλέξιμη έκταση πρασινίσματος θα διαμορφωνόταν στα 19,02 εκτάρια από 22,17 εκτάρια, δηλαδή απώλεια μόλις 3,15 εκτάρια, που με μοναδιαία αξία 136,28€/εκτάριο μεταφράζεται σε απώλεια ενίσχυσης 429,28€ για τον γεωργό (3,15 * 136,28).
Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!
Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται , αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού — όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις — οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου.
Σύμφωνα με το τότε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η τυχόν μη επιλεξιμότητα μιας περιοχής οικολογικής εστίασης επηρέαζε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ την πράσινη ενίσχυση και ΟΧΙ το σύνολο των ετήσιων ενισχύσεων του γεωργού.
Κατά συνέπεια, όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης ,
είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.
Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου.
Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα.
Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα. Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου. Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος. Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

